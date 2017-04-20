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12:14 (мск), источник: Индикатор

Огненные саламандры вымирают из-за грибка

Численность самых крупных саламандр Европы, Salamandra salamandra, стремительно уменьшается из-за грибка, защиты от которого они не могут выработать.

Источник: AP 2017

О том, почему так происходит и что ждет этих животных в будущем, группа бельгийских и швейцарских ученых рассказала в статье, опубликованной журналом Nature.

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В ходе двухлетнего исследования биологи выяснили, что споры грибка, поражающего саламандр, Batrachochytrium salamandrivorans, могут переноситься двумя другими видами земноводных, а также птицами, и выживать в воде несколько месяцев. По мнению исследователей, грибок мог попасть в Европу вместе с его переносчиками, саламандрами и тритонами, привезенными из Азии в качестве домашних питомцев.

Грибок поражает кожу саламандр, вызывая апатию, потерю аппетита, что приводит к смерти животного. Ученые обнаружили грибок в Нидерландах в 2013 году после того, как стали находить умерших огненных саламандр с язвами и нарывами на коже. Биологам не удалось найти у животных естественных защитных механизмов против недуга, так что вакцину создать невозможно. Ученые надеялись, что со временем грибок станет менее опасным, как часто случается с патогеном, который попадает в популяцию, не имеющую против него защиты. Однако, как показали эксперименты с лабораторными животными, он остается смертельным.

Вылечить животных в лаборатории биологам несложно: грибок не выживает, например, после десяти дней при температуре 25 °C и поддается лечению медикаментами. Однако для лечения и защиты животных, обитающих в лесах, практического решения ученые пока не нашли.

Комментарии
1
Супер Культурный
Дело рук госдепа
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