Огненные саламандры вымирают из-за грибка

О том, почему так происходит и что ждет этих животных в будущем, группа бельгийских и швейцарских ученых рассказала в статье, опубликованной журналом Nature.

В ходе двухлетнего исследования биологи выяснили, что споры грибка, поражающего саламандр, Batrachochytrium salamandrivorans, могут переноситься двумя другими видами земноводных, а также птицами, и выживать в воде несколько месяцев. По мнению исследователей, грибок мог попасть в Европу вместе с его переносчиками, саламандрами и тритонами, привезенными из Азии в качестве домашних питомцев.

Грибок поражает кожу саламандр, вызывая апатию, потерю аппетита, что приводит к смерти животного. Ученые обнаружили грибок в Нидерландах в 2013 году после того, как стали находить умерших огненных саламандр с язвами и нарывами на коже. Биологам не удалось найти у животных естественных защитных механизмов против недуга, так что вакцину создать невозможно. Ученые надеялись, что со временем грибок станет менее опасным, как часто случается с патогеном, который попадает в популяцию, не имеющую против него защиты. Однако, как показали эксперименты с лабораторными животными, он остается смертельным.

Вылечить животных в лаборатории биологам несложно: грибок не выживает, например, после десяти дней при температуре 25 °C и поддается лечению медикаментами. Однако для лечения и защиты животных, обитающих в лесах, практического решения ученые пока не нашли.