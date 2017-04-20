В Родительский день на кладбища поедут дополнительные автобусы

Для красноярцев, которые планируют 25 апреля, в Родительский день, поехать на кладбище для поминовения усопших, будет увеличено количество маршруток и запущены дополнительные рейсы.

Так, в сторону кладбища Бадалык — на маршрутах 23, 60, 61, 63, 64, 74 и 88 — выделят 13 дополнительных автобусов. Для тех, кто планирует посетить погост поселка Шинников, от конечной остановки «ДК “Кировский”» до кладбища запустят 4 автобуса, которые начнут курсировать с 8:00 и закончат работать к 20:40. Стоимость проезда на этом автобусе будет стандартной, льготные карты будут действовать как и в любом другом городском транспорте.

«Для перевозки пассажиров от центрального входа кладбища “Бадалык” в направлении “нового” кладбища будет организовано движение четырёх автобусов большой вместимости. По территории “старой” части кладбища будут курсировать 2 автобуса ПАЗ», — отметили в пресс-службе.

В этом году впервые запустят автобусы и по кладбищу пос. Шинников — там с 8:30 до 20:00 будут ходить два ПАЗа.

«Схемы движения по территориям погостов будут размещены в салонах автобусов и около центрального входа на кладбище. Места остановки автобусов внутри погостов будут обозначены соответствующими указателями», — пояснили в департаменте. Стоимость проезда составит 10 рублей.

Также в департаменте напомнили, что в направлении Николаевского кладбища можно уехать на автобусах маршрутов 2, 3, 12, 31, 32, 35, 38, 49, 53, 63, 68, 76, 83, 88, 90 и троллейбусом маршрута № 15.

В направление Троицкого кладбища ходят автобусы 6, 11, 32, 64, 74, 88, на Злобинское кладбище можно добраться автобусами 3, 7, 8, 27, 55, 65, 74, 94. В поселке Базаиха на погост можно доехать автобусом № 37, а в поселок Водники ходит два автобуса — 6 и 10.