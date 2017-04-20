Пассажирам пригородных поездов вернут «дачные» остановки

По рабочим дням и субботам поезд будет отправляться из Калининграда в 6:23, с понедельника по пятницу из Светлогорска-2 — в 6:35 (время прибытия в Романово — 7:04 и 6:52 соответственно).

В ежедневном режиме по этому маршруту будет курсировать вечерняя пара поездов. Время отправления от Южного вокзала — 18:28, из Светлогорска-2 — 20:28 (время прибытия в Романово — 19:09 и 20:45).