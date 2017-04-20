Около 40 километров новых линий метро и почти 20 станций появится в Москве до конца года
В этом году планируют завершить строительство станции «Ховрино», участков на
В этом году планируют завершить строительство станции «Ховрино», участков на
До конца этого года планируется завершить строительные работы почти на 20 станциях метро и проложить около 40 километров тоннелей, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«В ближайшие годы темпы строительства метро в городе не то что не будут снижаться, а будут только расти. Только в этом году планируется завершить строительство порядка 40 километров тоннелей метро и почти 20 станций. Это не значит, что все эти станции сразу будут открыты,
По словам главы столичного Стройкомплекса, в 2017 году планируется завершить строительство новых участков
«Кроме этого, будет закончено строительство станции “Ховрино” на Замоскворецкой линии. А уже в следующем году на этой ветке появится станция “Беломорская”», — добавил Марат Хуснуллин.
Заммэра напомнил, что в этом году уже открыты три станции на