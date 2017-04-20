Около 40 километров новых линий метро и почти 20 станций появится в Москве до конца года

До конца этого года планируется завершить строительные работы почти на 20 станциях метро и проложить около 40 километров тоннелей, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

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«В ближайшие годы темпы строительства метро в городе не то что не будут снижаться, а будут только расти. Только в этом году планируется завершить строительство порядка 40 километров тоннелей метро и почти 20 станций. Это не значит, что все эти станции сразу будут открыты, где-то потребуется наладка оборудования, где-то тестирование техники, и, как следствие, часть из них примет пассажиров уже в следующем году», — уточнил заммэра.

По словам главы столичного Стройкомплекса, в 2017 году планируется завершить строительство новых участков Калининско-Солнцевской линии от станции «Раменки» до станции «Рассказовка», Люблинско-Дмитровской линии от станции «Петровско-Разумовская» до станции «Селигерская», а также первого участка Третьего пересадочного контура метро от станции «Деловой центр» до станции «Петровский парк».

«Кроме этого, будет закончено строительство станции “Ховрино” на Замоскворецкой линии. А уже в следующем году на этой ветке появится станция “Беломорская”», — добавил Марат Хуснуллин.