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12:36 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржцев лишат маршруток с лета

Пока на 45 маршрутах.

Источник: УралИнформБюро

Власти Екатеринбурга продолжают втихую перекраивать транспортную схему, несмотря на то, что обещали повременить с реформой. Ранее чиновники заявили об отмене в этом году 15 маршрутов, теперь выясняется, что еще с 30 снимут транспорт малой вместимости, такой как ПАЗы,"Богданы и «Газели».

Как заявил в эфире телеканала «41-Домашний» председатель комитета по транспорту мэрии Игорь Федотов, в 2017 году закончится срок действия договоров с частниками, обслуживающими 45 маршрутов. После этого 15 из них будут ликвидированы как дублирующие муниципальный транспорт. По остальным 30 будут объявят торги. Однако участвовать в аукционах коммерческие перевозчики вряд ли смогут. Их автопарк состоит в основном из «Богданов» и ПАЗов, а в конкурсной документации будет прописано новое требование к автобусам: они должны быть только средней и большой вместимости и обязательно приспособлены для проезда маломобильных пассажиров. По всей видимости, все 30 маршрутов достанутся ЕМУП «МОАП», передает «Уралинформбюро».

Стоит напомнить, что в перспективе мэрия Екатеринбурга планирует отменить 114 маршрутов, предложив взамен всего 62 новых. Со столь кардинальными переменами решили повременить, поскольку в городе поднялась волна протеста.

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