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12:35 (мск), источник: VN.ru

Ремонт дорог под дождем объяснили новой технологией

Жители Новосибирска, которых всю неделю заливают дожди, возмутились ремонтом дорог, на который городские власти тратят миллионы. Невозмутимые дорожники под ливнем укладывают асфальт прямо в лужи. В мэрии заявили, что это особенности весеннего ремонта, во время которого используются новые технологии.

Житель Новосибирска Алекс Нестеренко снял на видеорегистратор ремонт дороги на улице Пролетарской и выложил ролик в YouTube. Вскоре в Сети один за другим стали появляться фото- и видеоизображения, фиксирующие «нарушения технологии при выполнении дорожных работ». В социальных сетях это вызвало большой резонанс — новосибирцы стали активно возмущаться растратой бюджетных денег. Дороги действительно начали ремонтировать во время проливных дождей. Всего мэрия в этом году на ремонт дорог выделяет 51 миллион рублей бюджетных денег — основные работы должны завершить к 1 мая.

В департаменте транспорта мэрии Новосибирска объяснили, что для текущего ремонта при неблагоприятных погодных условиях дорожники используют только холодный асфальтобетон, который можно укладывать практически при любых температурах — от минус 15 до плюс 40 градусов. Но это при условии предварительной очистки заделываемой ямы от грязи, пыли, снега и воды.

«Кроме того, для обеспечения безопасности дорожного движения при наличии влаги на дороге допускается засыпка ям измельченным асфальтом, либо щебнем, — говорится в сообщении транспортного департамента. — Горячие асфальтобетонные смеси следует укладывать в сухую погоду весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5 градусов, осенью — не ниже 10 градусов на сухую поверхность, очищенную от посторонних предметов, грязи и пыли. За всеми этапами выполнения работ специалистами службы Заказчика ведется постоянный контроль».

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