В Перми установят около пятисот догбоксов

Любовь по крови

Иван говорит, что любовь к собакам у него на генетическом уровне. Отец служил пограничником, и рядом с ним постоянно находился четвероногий напарник. Да и будущую жену встретил с «приданым» — немецкой овчаркой. Так что псы разных пород и размеров всегда были членами семьи. Теперь у Ивана новый питомец — лабрадор-ретривер Джой.

Он попал к Пасынковым уже в годовалом возрасте — в соцсетях Иван увидел, что кто-то из горожан сдал пермским волонтерам лабрадора, только те не могли его содержать — недрессированная собака рвала поводок. Ей нужен был ответственный хозяин. И встреча состоялась — девочки-волонтеры передали Ивану нового хвостатого товарища. У пса появился заботливый хозяин.

Куда податься

Собака не игрушка, ее нужно воспитывать и дрессировать. А для этого необходимы специальные площадки, которых в Перми попросту не было. Несколько лет Пасынков обивал пороги чиновников, организовывал общественные слушания и пикеты.

И его настойчивость принесла плоды — сегодня в краевой столице оборудованы уже две официальные площадки для выгула и дрессуры.

Правда, старания собаковода нередко встречали негативную реакцию — собак любят не все, отдавая предпочтение другим домашним животным.

— Тогда мы выработали кодекс собаковода, в нем содержатся основные правила содержания питомца. Например, обозначено понятие «свободный выгул» — это когда пес бегает без поводка. По большому счету владельцу пса ничего не мешает отпустить собаку в парке, где гуляют мамы с малышами — он не нарушает никакой закон. Но мы понимаем, что правила для собаководов быть все-таки должны, — объясняет Иван.

С собой владелец Джоя носит «охранную грамоту» — ответ из прокуратуры, где сказано, что с 2013 года в Перми не действуют никакие правила содержания собак. А раз нет правил — нет и наказания.

Тем не менее общественник выступает за ответственное собаководство. Поэтому после создания специализированных площадок для выгула он логично перешел к другому аспекту содержания животных — уборке за ними на улицах.

Чисто там, где не мусорят

Человек, убирающий за своей собакой, — вы видели такое не в кино? А если бы увидели, наверное, очень удивились бы. И только потом подумали, что собаковод поступает правильно. Между тем в ряде стран такое поведение давным-давно является нормой.

— Первый ящик с пакетами для собаководов мы установили в сквере имени Декабристов. Я вышел на контакт с администрацией района, и вместе мы «прописали» там так называемый догбокс. Он вмещает 100 рулонных пакетов. На ящике — табличка: «Если пакеты закончились, отправьте сообщение на телефонный номер». «Диспетчером» услуги выступаю я сам. Сообщения поступают раз в неделю, — рассказывает Иван.

Углубившись в тему, он узнал, что существует даже несколько видов пакетов для собак — полиэтиленовые и бумажные, с совком и без. Словом, бери да пользуйся. Но… не берут.

— Порядок, он же в головах должен сначала быть. Когда люди начнут ценить чистоту и свой вклад в нее, тогда мы заметим изменения. Ответственность за мусор, который оставляете ты или твоя собака, не прекращается с выходом из квартиры, — говорит общественник.

К сожалению, бесплатный подарок в виде догбокса оценили не все. Спустя некоторое время ящик, установленный в сквере у Оперного театра, погнули и испортили. Ничье? Бесплатно? Можно сломать. Иван предложил сделать услугу платной. И тогда же начал принимать заявки от ТСЖ и управляющих компаний, готовых установить на своей площадке догбокс. Сегодня в Перми уже 30 ящиков с пакетами для собак. Они установлены на улице либо на вахте в подъезде дома. Повел собаку на прогулку — будь добр, прихвати пакет.

Теперь ТСЖ берут друг с друга пример. Спустя некоторое время на Пасынкова вышли и застройщики.

— Меня очень радует, что сейчас многие дома проектируются не только с детской площадкой, но и с местом и дорожкой для выгула собак, — рассказывает Иван. — Застройщики интересуются, как установить догбокс и можно ли вместе с ним приобрести урны, чтобы пакеты не смешивать с другими отходами. И я начал искать.

Сначала пряником

В Грузии, например, уже введены штрафы за загрязнение территории во время выгула собак. Сумма первоначального штрафа составляет восемь лари (около185 рублей), при повторном нарушении — 50 (около 1150 рублей).

По мнению Ивана, есть более оптимальные способы добиться порядка в городе.

— Сначала нужно поработать пряником. Кнут — последняя мера. Нам нужны четкие правила содержания животных, согласованные с владельцами собак, кинологами, заводчиками, — перечисляет Иван. — В Москве уже открываются площадки для выгула собак — животные, как сказал мэр Сергей Собянин, тоже имеют на это право.

А когда есть инфраструктура, тогда можно вводить налоги и штрафы. Чтобы площадки для выгула были бесплатными, а для дрессировки — с платным входом.

По словам Пасынкова, обустроенные места для дрессуры — удовольствие не из дешевых. Оборудование всего двух — в районе Пермского экстрим-парка и в парке Победы — обошлось в 200 тысяч рублей.

На эти деньги площадку огородили и засыпали песком. Тренажеров там нет. Как нет и собачьих экскрементов.

— Наш основной довод для владельцев собак — это чистота. Сейчас тает снег, на улицах грязно, а тут еще такие «сюрпризы».

Мы ведь убираем за своими детьми, раньше пеленки руками стирали, а тут — надел на руку пакет и убрал. Даже совочки одноразовые есть. Такое поведение должно стать общепринятым.

Поставщик чистоты

Сегодня на руках ответственного собаковода почти 500 заявок от застройщиков, управляющих компаний, старших по дому. Собирать догбоксы по крохам уже не получится. Поэтому Иван Пасынков начал поиск поставщиков. Первые заломили цену — запросили за комплект оборудования 25 тысяч рублей. Однако дальнейшие поиски увенчались успехом — нашлась компания, ценник которой за бокс с пакетами не превышал одной тысячи рублей. Урна добавляла к этой сумме еще тысячи полторы. Тогда Иван, сам индивидуальный предприниматель, решил провести аукцион и найти оптимального поставщика.

Производителя подходящих пакетов нашел в Ростове — рулон снабжен перфорацией, полиэтилен выполнен в биоразлагаемом варианте, а для эстетики выбран черный цвет.

Ожидается, что к маю все 500 догбоксов, покрашенных зеленой краской, получат постоянную «прописку». Плата за их установку может войти в содержание жилья.

— Я находил данные опросов. В 2013 году на вопрос о необходимости уборки за собакой ответы распределились 50 на 50. В нынешнем году уже 95 процентов собаководов ответили, что готовы убирать за своим питомцем. Выгуливая Джоя, я спрашиваю у коллег, есть ли у них с собой пакет. Заметил, что в основном таким ответственным подходом отличаются люди в возрасте около 50 лет. Убирают и за крупным псом, и за тойтерьером.