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12:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе для жителей Демского района появилась новая зона отдыха

Вскоре там высадят цветочные клумбы.

Летние вечера в этом году жители уфимского района Дема будут коротать в новом сквере. На площади перед супермаркетом на улице Правды, 21 обустроили зону отдыха. Там уже установили скамейки с навесом от дождя, а когда погода окончательно наладится, украсят цветами.

— Совсем скоро в зоне отдыха будут посажены различные цветочные насаждения, летом скамейки будут декорированы вьющимися растениями, — обрадовали демчан в администрации района.

Кстати, этот мини-сквер в историческом центре Демы полностью реконструировали полтора года назад. Тогда практически всю территорию занимала автомобильная парковка. Теперь же здесь можно не только прогуляться пешком, но и покататься на роликах и скейтборде.

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