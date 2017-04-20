В Уфе для жителей Демского района появилась новая зона отдыха

Летние вечера в этом году жители уфимского района Дема будут коротать в новом сквере. На площади перед супермаркетом на улице Правды, 21 обустроили зону отдыха. Там уже установили скамейки с навесом от дождя, а когда погода окончательно наладится, украсят цветами.

— Совсем скоро в зоне отдыха будут посажены различные цветочные насаждения, летом скамейки будут декорированы вьющимися растениями, — обрадовали демчан в администрации района.