О ношении черных одеяний высказались в ДУМК РК
Духовное управление мусульман Казахстана выразило свою позицию по вопросу ношения черных одеяний гражданами республики, сообщает Tengrinews.kz.
Духовное управление мусульман Казахстана выразило свою позицию по вопросу ношения черных одеяний гражданами республики, сообщает Tengrinews.kz.
В управлении обратили внимание, что ДУМК ранее неоднократно заявляло свою официальную позицию насчет религиозной одежды.
«Духовное управление мусульман Казахстана советует нашим мусульманкам одеваться, соблюдая требования шариата и традиции казахского народа, одеваться поскромнее. Дается совет — не носить одежду, которая бросается в глаза, облегающие вещи черного цвета. Ношение паранджи или одежды черного цвета перечит нашим традициям. Это не соответствует традициям наших предков. В нашей религии существует своя этика и культура ношения бороды», — выразил мнение
В ДУМК призывают мусульман обращать особое внимание на вопрос отпускания бороды. Отметим, 19 апреля в Астане состоялся ІІ Республиканский форум имамов на тему «Ислам и цивилизация. На нем Духовное управление мусульман представило документ — «Традиционный ислам — мазхаб Абу Ханифы».
«Настоящим документом призываю всех мусульман придерживаться мазхаба Абу Ханифы. Один мазхаб призывает нас к единству, солидарности и остерегаться религиозных разногласий», — отмечает
Ранее Глава государства встретился в Акорде с представителями Духовного управления мусульман. Назарбаев обратил особенное внимание на проявления религиозной непросвещенности молодого поколения.
«Молодые люди отпускают бороды и подрезают себе брюки. Увеличивается количество казахстанских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями», — заявил Президент, отмечая, что это не соответствует традициям казахского народа.