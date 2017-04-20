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12:32 (мск), источник: Tengrinews

О ношении черных одеяний высказались в ДУМК РК

Духовное управление мусульман Казахстана выразило свою позицию по вопросу ношения черных одеяний гражданами республики, сообщает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В управлении обратили внимание, что ДУМК ранее неоднократно заявляло свою официальную позицию насчет религиозной одежды.

«Духовное управление мусульман Казахстана советует нашим мусульманкам одеваться, соблюдая требования шариата и традиции казахского народа, одеваться поскромнее. Дается совет — не носить одежду, которая бросается в глаза, облегающие вещи черного цвета. Ношение паранджи или одежды черного цвета перечит нашим традициям. Это не соответствует традициям наших предков. В нашей религии существует своя этика и культура ношения бороды», — выразил мнение пресс-секретарь Духовного управления мусульман РК Ағабек Қонарбайұлы⁠⁠⁠⁠.

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В ДУМК призывают мусульман обращать особое внимание на вопрос отпускания бороды. Отметим, 19 апреля в Астане состоялся ІІ Республиканский форум имамов на тему «Ислам и цивилизация. На нем Духовное управление мусульман представило документ — «Традиционный ислам — мазхаб Абу Ханифы».

«Настоящим документом призываю всех мусульман придерживаться мазхаба Абу Ханифы. Один мазхаб призывает нас к единству, солидарности и остерегаться религиозных разногласий», — отмечает пресс-служба ДУМК.

Ранее Глава государства встретился в Акорде с представителями Духовного управления мусульман. Назарбаев обратил особенное внимание на проявления религиозной непросвещенности молодого поколения.

«Молодые люди отпускают бороды и подрезают себе брюки. Увеличивается количество казахстанских девушек, которые полностью покрывают себя черными одеяниями», — заявил Президент, отмечая, что это не соответствует традициям казахского народа.

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