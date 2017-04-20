Перевал Дятлова открыли для туристов на мотовездеходах и снегоходах

До сих пор туристов, подающих заявки на проезд к перевалу, предупреждали, что там запрещено передвигаться на транспортных средствах. Однако, популярность легендарного перевала, где в 1959 году при таинственных обстоятельствах погибли члены тургруппы Игоря Дятлова, не утихает по сей день, как не снижается и поток приезжающих в эти места искателей приключений из всех регионов России и из-за рубежа.

Участились случаи нарушения режима охраны заказника, что вынудило областные власти разрешить перемещение механизированных средств по единственному маршруту «На перевал Дятлова». «Он проходит в границах существующих дорог и троп и не требует рубки лесных насаждений. В будущем планируется обустройство и развитие этого маршрута», — пояснили в департаменте.

Упорядочение передвижения туристов в заповеднике сохранит природный комплекс, будет способствовать развитию туризма и, не исключено, позволит избежать разного рода несчастных случаев в районе перевала. А происшествия здесь, к сожалению, нередки. В прошлом году, например, в июне два дня в тайге искали туристку-одиночку, которая присоединилась к одной из групп в тех местах, но никому об этом не сообщила. Позднее — уже в августе — спасатели вылетали на перевал, чтобы эвакуировать получившего травмы мужчину, чья машина перевернулась и угодила в ущелье.

Кстати.

В 2016 году исследователи обстоятельств гибели дятловцев регулярно бывающие на перевале, во время очередной своей экспедиции изучили грунт и маршрут для подготовки туристической тропы. Дорогу необходимо облагородить, так как регулярно поднимающиеся на перевал туристы блуждают, теряются и замерзают, говорят активисты.