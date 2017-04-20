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12:39 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Мэрия Перми предложила изменить режим работы платных парковок

ПЕРМЬ, 20 апреля, РИА ФедералПресс. Платные парковки в Перми могут изменить режим работы. С таким предложением выступила городская администрация.

Среди предложений мэрии — увеличение времени, отведенного на оплату парковки с 15 до 20 минут. Кроме того, планируется сократить время работы платных парковок на полчаса утром и вечером. Сейчас парковку нужно оплачивать с 8:30 до 19:30 часов, если изменения примут, то период составит с 9:00 до 19:00 часов.

Так как пиковая загрузка парковочных мест не превышает 90%, стоимость парковки предлагается не менять, в то время как раньше рассматривалась возможность ее увеличения. Среди наиболее востребованных участков назывались улицы Екатерининская и Луначарского от Куйбышева до Попова, ул. Луначарского от Комсомольского проспекта до 25 Октября и ул. 25 Октября от Советской до Екатерининской, пишет business-class.su.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», в Перми принято решение о расширении в 2017 году зоны платной парковки. Расширенную зону ограничат следующими улицами: в сторону Перми-2: ул. Окулова, Крисанова, Пушкина; от площади возле Центрального рынка: через ул. Революции до Комсомольского проспекта, затем от ул. Осипенко до ул. Чернышевского, по ул. Островского до ул. Пушкина; в сторону м/р Разгуляй: ул. Советская, Клименко, Ленина.

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