МЧС Башкирии вновь объявило штормовое предупреждение
МЧС России по Башкирии предупреждает, что 21 апреля по всей территории региона ожидается резкое усиления ветра. Порывы могут достигать 15−20 м/с.
МЧС России по Башкирии предупреждает, что 21 апреля по всей территории региона ожидается резкое усиления ветра. Порывы могут достигать 15−20 м/с.
Всем жителям республики рекомендуется по возможности избегать нахождения рядом с линиями электропередач, а также высокими деревьями и рекламными щитами. Ветер может быть такой силы, что они просто не выдержат.
Водителям следует снизить скорость передвижения и быть внимательнее на дорогах.
Находясь в собственных квартирах нужно внимательно отнестись к электроприборам. Если начнет скакать напряжение, то следует выключить все из розеток и переждать ветер. В противном случае велик риск возникновения пожара.