МЧС Башкирии вновь объявило штормовое предупреждение

Всем жителям республики рекомендуется по возможности избегать нахождения рядом с линиями электропередач, а также высокими деревьями и рекламными щитами. Ветер может быть такой силы, что они просто не выдержат.

Водителям следует снизить скорость передвижения и быть внимательнее на дорогах.

Находясь в собственных квартирах нужно внимательно отнестись к электроприборам. Если начнет скакать напряжение, то следует выключить все из розеток и переждать ветер. В противном случае велик риск возникновения пожара.