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12:38 (мск), источник: PROUFU.ru

МЧС Башкирии вновь объявило штормовое предупреждение

МЧС России по Башкирии предупреждает, что 21 апреля по всей территории региона ожидается резкое усиления ветра. Порывы могут достигать 15−20 м/с.

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Всем жителям республики рекомендуется по возможности избегать нахождения рядом с линиями электропередач, а также высокими деревьями и рекламными щитами. Ветер может быть такой силы, что они просто не выдержат.

Водителям следует снизить скорость передвижения и быть внимательнее на дорогах.

Находясь в собственных квартирах нужно внимательно отнестись к электроприборам. Если начнет скакать напряжение, то следует выключить все из розеток и переждать ветер. В противном случае велик риск возникновения пожара.

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