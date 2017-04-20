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13:17 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Военный прокурор удивил соцсети татуировкой

Матиос также рассказал, что претендует на должность руководителя Государственного бюро расследований, однако Администрация президента никогда не позволит этого.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что претендует на должность руководителя Государственного бюро расследований, однако Администрация президента никогда не позволит этого. Об этом он сказал в интервью «Украинской правде». Военный прокурор также отметил, что имеет цель в жизни — построить что-то важное.

«Я никогда не был ни для кого «фоном». Я хочу иметь цель в жизни — цель построить что-то. Сейчас есть уникальная возможность «с нуля» построить то, что войдет в историю. И я чувствую в себе силы построить это. Имею опыт и знания, но главное: могу дышать против ветра. Так выглядит «белая ворона», — сказал он и добавил: «Но я не «белая ворона», я — сова. Сейчас покажу, что имею в виду», продемонстрировав татуировку с совой на плече.

Госбюро расследований, которое должно заработать до 20 ноября 2017 года, будет расследовать уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие.

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