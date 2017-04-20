Военный прокурор удивил соцсети татуировкой
Матиос также рассказал, что претендует на должность руководителя Государственного бюро расследований, однако Администрация президента никогда не позволит этого.
Матиос также рассказал, что претендует на должность руководителя Государственного бюро расследований, однако Администрация президента никогда не позволит этого.
КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что претендует на должность руководителя Государственного бюро расследований, однако Администрация президента никогда не позволит этого. Об этом он сказал в интервью «Украинской правде». Военный прокурор также отметил, что имеет цель в жизни — построить
«Я никогда не был ни для кого «фоном». Я хочу иметь цель в жизни — цель построить
Госбюро расследований, которое должно заработать до 20 ноября 2017 года, будет расследовать уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие.