Сад имени Томсона благоустроят в Иркутске
В Иркутске планируется благоустроить территорию сада им. А. К. Томсона.
В Иркутске планируется благоустроить территорию сада им. А. К. Томсона.
Территорию сада им. А. К. Томсона планируется благоустроить в Иркутске по предложению горожан. Об этом 20 апреля 2017 года сообщает
«Символично, что в год экологии происходит возрождение сада имени Томсона», — подчеркнула Елена Федорова. В середине апреля в саду прошёл субботник, в котором приняли участие около 300 человек — команды студенческого актива общества охраны природы, технического университета, экологические объединения школ №№ 7, 67, 68, 45, общественное объединение «Счастливая семья». Почетными гостями мероприятия стали представители клуба