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12:55 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Профессор НГУ стала кавалером Ордена Почётного легиона

Профессор НГУ получила высшую государственную награду Франции. Профессор кафедры французского языка Гуманитарного института НГУ Мишель Дебренн произведена в кавалеры Ордена Почётного легиона указом Правительства/

Этот орден учреждён Наполеоном Бонапартом в 1802-м году по примеру рыцарских орденов. Принадлежность к нему — высший знак отличия, почёта и официального признания особых заслуг во Франции.

Мишель Дебрен — парижанка — поступила на Гуманитарный факультет в НГУ в 1976 году, а в 1980 — закончила вуз с красным дипломом. На протяжении многих лет — она — успешно реализует в Новосибирском госуниверситете проекты по взаимодействию России и Франции в области студенческого обмена и научного сотрудничества.

Благодаря ей, крупнейшие французские вузы и Высшие школы стали ключевыми партнерами госуниверситета.

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