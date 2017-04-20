Профессор НГУ стала кавалером Ордена Почётного легиона

Этот орден учреждён Наполеоном Бонапартом в 1802-м году по примеру рыцарских орденов. Принадлежность к нему — высший знак отличия, почёта и официального признания особых заслуг во Франции.

Мишель Дебрен — парижанка — поступила на Гуманитарный факультет в НГУ в 1976 году, а в 1980 — закончила вуз с красным дипломом. На протяжении многих лет — она — успешно реализует в Новосибирском госуниверситете проекты по взаимодействию России и Франции в области студенческого обмена и научного сотрудничества.

Благодаря ей, крупнейшие французские вузы и Высшие школы стали ключевыми партнерами госуниверситета.