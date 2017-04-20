Кишинёвский зоопарк закроют на реконструкцию
Колоссальные изменения ожидают кишиневский зоопарк, специальная комиссия уже одобрила законопроект о развитии столичного зоопарка до 2021 года.
Колоссальные изменения ожидают кишиневский зоопарк, специальная комиссия уже одобрила законопроект о развитии столичного зоопарка до 2021 года.
— Концепция зоопарка давно устарела. Мы хотим воплотить в жизнь потрясающий проект, которой предоставит новые возможности, как для посетителей, так и для персонала. В зоопарке есть уникальные коллекции животных, но
Изменения могут занять несколько лет, а именно от 5−15, огромное значение будет иметь финансовое обеспечение проекта.
Напомним, что кишинёвский зоопарк был открыт 9 мая 1978 года. Он был построен на площади около 8 га и в нем экспонировалось около 60 видов животных и птиц. Сейчас их более 1000.