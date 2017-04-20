Кишинёвский зоопарк закроют на реконструкцию

— Концепция зоопарка давно устарела. Мы хотим воплотить в жизнь потрясающий проект, которой предоставит новые возможности, как для посетителей, так и для персонала. В зоопарке есть уникальные коллекции животных, но из-за плохих смотровых площадок за ними крайне тяжело наблюдать. Наша первая задача обустроить зоосад, создать хорошие условия для животных, построить специальные павильоны по ареалу обитания. То есть будут специальные площадки, такие как фауна Европы, фауна Южной Америки, Африканская саванна чтобы предоставить посетителям максимально точное описание жизни в тех краях. Знания и опыт предоставят нам коллеги из пражского и польского зоопарков. Планируется увеличить площадь зоосада. Для людей с ограниченными возможностями будут созданы все необходимые условия для удобства. А для детей построят специальный контактный зоопарк, где можно будет кормить, и гладить животных — отметил директор зоопарка.

Изменения могут занять несколько лет, а именно от 5−15, огромное значение будет иметь финансовое обеспечение проекта.

Напомним, что кишинёвский зоопарк был открыт 9 мая 1978 года. Он был построен на площади около 8 га и в нем экспонировалось около 60 видов животных и птиц. Сейчас их более 1000.