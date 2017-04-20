Экологи объяснили, почему Арктике достается столько мусора

Во время экспедиции на французской шхуне Тара в 2013 году ученые были удивлены тем, как много мусора встречалось им в северных районах Атлантического океана — восточнее Гренландии и к северу от Скандинавии. По оценкам исследователей, в этих районах плавают сотни тонн мусора.

Для того, чтобы проследить за перемещениями предметов на поверхности океана, экологи использовали 17 тысяч буйков с датчиками, которые позволяли отслуживать их перемещения со спутника. В результате в перемещении мусора в арктические моря ученые обвинили термохалинную циркуляцию — течения, образующиеся из-за разницы в температуре и солености воды. Кроме того, косвенные признаки, такие как тип мусора (различные пленки), позволяют предположить, что он поступает из отдаленных районо океана, с берегов Северной Европы, Великобритании и восточного побережья США.

По словам авторов работы, ее результаты «указывают на необходимость должным образом обращаться с пластиком там, где его используют, так как если он попадает в океан, направление его передвижения может быть непредсказуемым». По оценкам исследователей, плавающий на поверхности океана пластиковый мусор составляет менее 3% от общего количества такого мусора на Земле, однако они прогнозируют увеличение его объемов в ближайшие годы.