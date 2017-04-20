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15:08 (мск), источник: Индикатор

Экологи объяснили, почему Арктике достается столько мусора

Несмотря на то что на побережье Северного Ледовитого океана живет очень мало людей, его моря сильно загрязнены мусором из пластика. Причины этого явления международная группа биологов, экологов и океанологов объяснила в статье в журнале Science Advances.

Источник: Reuters

Во время экспедиции на французской шхуне Тара в 2013 году ученые были удивлены тем, как много мусора встречалось им в северных районах Атлантического океана — восточнее Гренландии и к северу от Скандинавии. По оценкам исследователей, в этих районах плавают сотни тонн мусора.

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Для того, чтобы проследить за перемещениями предметов на поверхности океана, экологи использовали 17 тысяч буйков с датчиками, которые позволяли отслуживать их перемещения со спутника. В результате в перемещении мусора в арктические моря ученые обвинили термохалинную циркуляцию — течения, образующиеся из-за разницы в температуре и солености воды. Кроме того, косвенные признаки, такие как тип мусора (различные пленки), позволяют предположить, что он поступает из отдаленных районо океана, с берегов Северной Европы, Великобритании и восточного побережья США.

По словам авторов работы, ее результаты «указывают на необходимость должным образом обращаться с пластиком там, где его используют, так как если он попадает в океан, направление его передвижения может быть непредсказуемым». По оценкам исследователей, плавающий на поверхности океана пластиковый мусор составляет менее 3% от общего количества такого мусора на Земле, однако они прогнозируют увеличение его объемов в ближайшие годы.

Комментарии
1
dehkanin
Самый главный мусор это-человек.
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