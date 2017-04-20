Движение в центре Казани накануне Дня Победы будет ограничено 3, 5, 7—9 мая

Так 3, 5 и 7 мая с шести вечера и до полуночи нельзя будет проехать улицам: Карла Маркса, Пушкина, Театральной, Лобачевского, Карла Фукса, Дзержинского, Горького и Толстого.

Кроме того, с часу ночи 7 мая до одиннадцати вечера 10 мая невозможно будет проехать по улице Театральной.

Также накануне Дня Победы перекроют площадь Тысячелетия, и улицу Баумана (от Профсоюзной до Батурина). Ограничение будет действовать с часа ночи 8 мая и до восьми утра 10 мая.

С вечера 8 мая перекроют улицы Карла Маркса, Пушкина, Театральную, Лобачевского, Дзержинского, Горького и Толстова. Ограничение продлится чуть больше суток, с семи вечера 8 мая и до восьми вечера 9 мая.

9 мая движение будет ограничено с самого утра из-за проведения Парада Победы и акции «Бессмертный полк». Поэтому нельзя будет проехать с семи утра и до пяти вечера по следующим улицам: Декабристов, Ташаяк, а также по Право-Булачной и Лево-Булачной от площади Тысячелетия до Чернышевского. В тот же период ограничат движение на Кремлевской набережной и по Ленинской дамбе в сторону площади Тысячелетия.

Еще ряд улиц перекроют с семи утра и до восьми вечера в День Победы. Среди них — Карла Маркса, Лобачевского, Кремлевская, Толстого, Муштари, Гоголя, Жуковского, Кремлевская, Университетская и Профессора Нужина.

Улицу Ямашева в районе парка Победы, а именно от улицы Короленко и до улицы Мусина, перекроют в день праздника, 9 мая с четырех и до одиннадцати вечера. Но еще раньше, с шести вечера 8 мая и до часа ночи 10 мая, нельзя будет проехать по улицам Бондаренко и Волгоградской.