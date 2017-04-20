В двух районах Волгограда отключат воду с 26 по 28 апреля
Жители Советского и Красноармейского районов останутся без горячей воды с 26 по 28 апреля.
Жители Советского и Красноармейского районов останутся без горячей воды с 26 по 28 апреля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
В Красноармейском районе с 26 по 27 апреля без воды останутся жители следующих улиц: Алийская, 16, 18; Героев Малой Земли, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 45, 51, 55, 55а; Морская, 70; Сидорова, 3; Судостроительная, 39, 39б, 43, 45 и Электростальская, 11.
Кроме того, ограничение водоснабжения коснется детских садов № 16, 79, 138, училища № 19.
28 апреля вода будет отключена в домах № 68, 70 по улице Доценко, № 88 по улице Петропавловской, детском саду № 179.