В двух районах Волгограда отключат воду с 26 по 28 апреля

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе «Концессий Водоснабжения», в Советском районе на два дня отключат воду в домах № 9, 11, 13, 162 по улице Волгоградской, № 9, 10, 12 по улице Голубятникова, № 9 по улице Терешковой. Кроме того, без водоснабжения останутся поликлиники РЖД и № 1.

В Красноармейском районе с 26 по 27 апреля без воды останутся жители следующих улиц: Алийская, 16, 18; Героев Малой Земли, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 45, 51, 55, 55а; Морская, 70; Сидорова, 3; Судостроительная, 39, 39б, 43, 45 и Электростальская, 11.

Кроме того, ограничение водоснабжения коснется детских садов № 16, 79, 138, училища № 19.

28 апреля вода будет отключена в домах № 68, 70 по улице Доценко, № 88 по улице Петропавловской, детском саду № 179.