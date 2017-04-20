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13:44 (мск), источник: Интерфакс

Голодец анонсировала переход на электронные трудовые книжки

Она добавила, что переход от действующей сейчас бумажной версии на электронную будет плавным.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — Социальный блок правительства готовит перевод работающих россиян на электронные трудовые книжки, соответствующие предложения будут сформулированы уже в этом году, заявила вице-премьер Ольга Голодец журналистам в четверг.

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«Переход на электронный формат (обсуждается — ИФ), на электронную версию. Есть сроки, думаю, что в этом году мы дадим такие предложения и дадим возможность, опцию пока “ходить” двум документам», — сказала вице-премьер. Она заметила, что речь идет о плавном переходе, поскольку не вся страна готова переходить на электронную версию трудовых книжек.

«Это будет очень плавный переход, так же как мы ввели систему дистанционного труда, сегодня это записано и предусмотрено Трудовым кодексом и теперь в развитие этой системы мы должны сделать электронный документооборот в трудовом праве», — сказала Голодец.

По ее словам, это поддерживают работодатели и профсоюзы. «Я думаю, мы сможем в этом году подготовить хороший закон», — сказала она.

Комментарии
5
Аристарх Лохов
- Дмитрий Анатольевич, почему в России, богатой нефтью все кроме вас и еще 1% россиян, нищие?
- Я на лживые обвинения "политических проходимцев" не отвечаю...
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Виктор
Оленька!!! Займись чем нибудь полезным. У Нас в стране масса не решенных и довольно острых проблем. Н.... нужны эти электронные трудовые книжки.
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Виталий Нарыгин
С одной стороны хорошо, с другой ошибок будет много, то не так занесёт оператор, то потеряют данные, то база рухнет, то ещё какие нибудь проблемы....
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