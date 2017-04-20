Голодец анонсировала переход на электронные трудовые книжки

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — Социальный блок правительства готовит перевод работающих россиян на электронные трудовые книжки, соответствующие предложения будут сформулированы уже в этом году, заявила вице-премьер Ольга Голодец журналистам в четверг.

«Переход на электронный формат (обсуждается — ИФ), на электронную версию. Есть сроки, думаю, что в этом году мы дадим такие предложения и дадим возможность, опцию пока “ходить” двум документам», — сказала вице-премьер. Она заметила, что речь идет о плавном переходе, поскольку не вся страна готова переходить на электронную версию трудовых книжек.

«Это будет очень плавный переход, так же как мы ввели систему дистанционного труда, сегодня это записано и предусмотрено Трудовым кодексом и теперь в развитие этой системы мы должны сделать электронный документооборот в трудовом праве», — сказала Голодец.

По ее словам, это поддерживают работодатели и профсоюзы. «Я думаю, мы сможем в этом году подготовить хороший закон», — сказала она.