Голодец анонсировала переход на электронные трудовые книжки
Она добавила, что переход от действующей сейчас бумажной версии на электронную будет плавным.
Она добавила, что переход от действующей сейчас бумажной версии на электронную будет плавным.
Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — Социальный блок правительства готовит перевод работающих россиян на электронные трудовые книжки, соответствующие предложения будут сформулированы уже в этом году, заявила
«Переход на электронный формат (обсуждается — ИФ), на электронную версию. Есть сроки, думаю, что в этом году мы дадим такие предложения и дадим возможность, опцию пока “ходить” двум документам», — сказала
«Это будет очень плавный переход, так же как мы ввели систему дистанционного труда, сегодня это записано и предусмотрено Трудовым кодексом и теперь в развитие этой системы мы должны сделать электронный документооборот в трудовом праве», — сказала Голодец.
По ее словам, это поддерживают работодатели и профсоюзы. «Я думаю, мы сможем в этом году подготовить хороший закон», — сказала она.
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