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14:02 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловские школы «накроют» глушилками

На время экзаменов.

Источник: УралИнформБюро

В нынешнем году выпускники школ будут сдавать ЕГЭ в «сотовом безмолвии». В школах будут установлены глушилки, работающие во всех диапазонах сотовой связи.

По мнению экспертов, их применение не только ограничит подсказки школярам, но может оставить без сотовой связи жителей соседних с учебными заведениями домов. Глушилки «вырубают» близлежащие базовые станции операторов.

Как стало известно «Уралинформбюро», 18 мая 2017 года с 10 до 11 утра пройдет тестовое включение глушилок, после которого будет принято окончательное решение об их применении.

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