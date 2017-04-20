Новосибирец накопил почти сотню штрафов ГИБДД

Сегодня лихача задержали и доставили в отдел Госавтоинспекции. Вёл себя дерзко, прятал лицо от камеры, уверяет — не виноват. Якобы все пять машин, на которых были нарушены правила, на него только оформлены — за рулем были другие люди.

Роман Мельников, государственный инспектор УГИБДД по НСО: «Так как все штрафы у данного гражданина были зафиксированы приборами фотофиксации, в автоматическом режиме, арест на него не распространяется, и думаем, что ему будут вынесены либо штраф, либо обязательные работы».