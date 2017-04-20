Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
5 косметологических процедур, которые нельзя делать дома
Кремль ответил на сообщения о планах РФ интегрировать ЛНР и ДНР
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Ялте появились новостройки за миллион рублей
СМИ: Рианна показала располневшее тело на пляже
Жена о результатах анализов Караченцева на рак
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
Украина потеряла 40 миллиардов из-за «патриотизма» – депутат Рады
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
8Юбилей Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
14«Дарю тебе звезду»
15Роботы в Пальмире
16Мир встретил Пасху
14:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец накопил почти сотню штрафов ГИБДД

Пятая часть из них просрочены. В основном за превышение скорости.

Источник: Вести - Новосибирск

Сегодня лихача задержали и доставили в отдел Госавтоинспекции. Вёл себя дерзко, прятал лицо от камеры, уверяет — не виноват. Якобы все пять машин, на которых были нарушены правила, на него только оформлены — за рулем были другие люди.

Роман Мельников, государственный инспектор УГИБДД по НСО: «Так как все штрафы у данного гражданина были зафиксированы приборами фотофиксации, в автоматическом режиме, арест на него не распространяется, и думаем, что ему будут вынесены либо штраф, либо обязательные работы».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Семья с двумя детьми погибла в пожаре в Новосибирской области
В Минфине оценили годовой объем «серой» зарплаты в России
Путин подписал указ о призыве военнообязанных запаса на сборы
На причастность к теракту в Петербурге проверят идеолога ИГИЛ
Франсуа Фийон: Россия никогда не оставит Крым
Голодец анонсировала переход на электронные трудовые книжки
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Российская фигуристка обновила собственный мировой рекорд
Спорт
Ставка Моуринью, возрождающийся «Аякс» и стамбульский стресс Сегодня пройдут ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Жертв черных риелторов нашли во всех московских округах
В Ялте появилось жилье в новостройках за миллион рублей
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь