Здесь рушатся жизни людей. В Челябинске прошел рейд по киоскам микрозаймов

В Челябинске 20 апреля состоялся рейд «Народного фронта» по салонам микрофинансовых организаций — общественники в очередной раз рассказали, как микрозаймы разрушают жизни, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Первый визит — в салон «Деньги срочно» по адресу: Комсомольский проспект, 34/1. Эксперт, известный в городе борец за права заемщиков Вячеслав Курилин, сразу же обнаруживает нарушения: по закону потребитель должен видеть правила кредитования, где изложены, в том числе, все его права и обязанности, однако здесь соответствующая информация отсутствует. Документы на право нахождения ларька на данном участке тоже не были предоставлены.

«Протестировал» Курилин сотрудницу МФО и на знание своих обязанностей, однако импровизированный экзамен девушка провалила. В частности, она утверждала, что проценты за просрочку долга начисляются на полную сумму займа, хотя закон говорит однозначно: на остаток долга.

Отметим, что на данном участке, к слову, рядом с районной администрацией, расположено сразу семь микрофинансовых организаций. «Вот на этих перекрестках рушатся жизни людей, потому что они из-за одного долга занимают еще в восьми компаниях. Эти точки и среди коллекторов популярны: когда клиент говорит, что не в состоянии отдать, заставляют его брать в каждом офисе по 2−3 тыс. и отдавать. Комсомольский проспект — самый насыщенный МФО участок города. Это так исторически сложилось», — говорит эксперт и напоминает, что денежные отношения — это «как работа сапера» в том смысле, что ошибаться нельзя: «Человек берет микрозайм, делает малейшую ошибку — попадает под прессинг коллекторов и оказывается в беде».

Так, Вячеслав Курилин рассказал про женщину, мать которой заняла 10 тыс. рублей, однако заболела, не смогла вернуть и спустя два года должна уже 200 тыс. Сегодня правозащитники пытаются помочь женщине.

Вторая микрофинансовая организация, попавшаяся на пути общественников, «Просто займ» на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев. Здесь делегацию встретили агрессивно: сначала девушка пыталась заблокировать проход; когда у нее ничего не вышло — гордо удалилась в подсобку.

ВАЖНО. Как перестать быть «рабами» денег — советы эксперта.

Лицензия юридического лица у данной организации была отозвана Центробанком 14 декабря 2016 года, однако владелец заранее зарегистрировал новую — в ноябре 2016 года. На том же самом киоске был просто сделана наклейка с данными о новом юрлице — поверх данных о запрещенном. А буквально в 100 метрах от нового офиса расположен старый, который уже не функционирует. На официальном же сайте организации — вообще ни слова об офисах в Челябинске.

Как отметил общественник, регулятор постоянно закрывает неблагонадежные МФО (около 3 тыс. ежегодно), однако эффективность этой работы стремится к нулю, потому что рынок микрозаймов растет в геометрической прогрессии. Меры в сфере микрофинансирования должны быть гораздо более жесткими, чем сегодня, уверен общественник.

«Мы видели сегодня финансовые компании, которые не должны работать. Здесь выявлено отсутствие документов, которых требует закон, в частности, правил кредитования. Также отсутствуют документы, подтверждающие право нахождения данных ларьков на участках, которые они занимают. МФО, расположенная на пресечении улицы Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта, вообще не должна здесь находиться, поскольку официальный сайт организации гласит, что ее филиалы в Челябинске отсутствуют», — прокомментировал Курилин, добавив, что по итогам рейда будут составлены протоколы, их передадут в Центробанк.