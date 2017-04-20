Здесь рушатся жизни людей. В Челябинске прошел рейд по киоскам микрозаймов
По итогам рейда будут составлены протоколы, их передадут в Центробанк.
По итогам рейда будут составлены протоколы, их передадут в Центробанк.
В Челябинске 20 апреля состоялся рейд «Народного фронта» по салонам микрофинансовых организаций — общественники в очередной раз рассказали, как микрозаймы разрушают жизни, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Первый визит — в салон «Деньги срочно» по адресу: Комсомольский проспект, 34/1. Эксперт, известный в городе борец за права заемщиков Вячеслав Курилин, сразу же обнаруживает нарушения: по закону потребитель должен видеть правила кредитования, где изложены, в том числе, все его права и обязанности, однако здесь соответствующая информация отсутствует. Документы на право нахождения ларька на данном участке тоже не были предоставлены.
«Протестировал» Курилин сотрудницу МФО и на знание своих обязанностей, однако импровизированный экзамен девушка провалила. В частности, она утверждала, что проценты за просрочку долга начисляются на полную сумму займа, хотя закон говорит однозначно: на остаток долга.
Отметим, что на данном участке, к слову, рядом с районной администрацией, расположено сразу семь микрофинансовых организаций. «Вот на этих перекрестках рушатся жизни людей, потому что они
Так, Вячеслав Курилин рассказал про женщину, мать которой заняла 10 тыс. рублей, однако заболела, не смогла вернуть и спустя два года должна уже 200 тыс. Сегодня правозащитники пытаются помочь женщине.
Вторая микрофинансовая организация, попавшаяся на пути общественников, «Просто займ» на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев. Здесь делегацию встретили агрессивно: сначала девушка пыталась заблокировать проход; когда у нее ничего не вышло — гордо удалилась в подсобку.
ВАЖНО. Как перестать быть «рабами» денег — советы эксперта.
Лицензия юридического лица у данной организации была отозвана Центробанком 14 декабря 2016 года, однако владелец заранее зарегистрировал новую — в ноябре 2016 года. На том же самом киоске был просто сделана наклейка с данными о новом юрлице — поверх данных о запрещенном. А буквально в 100 метрах от нового офиса расположен старый, который уже не функционирует. На официальном же сайте организации — вообще ни слова об офисах в Челябинске.
Как отметил общественник, регулятор постоянно закрывает неблагонадежные МФО (около 3 тыс. ежегодно), однако эффективность этой работы стремится к нулю, потому что рынок микрозаймов растет в геометрической прогрессии. Меры в сфере микрофинансирования должны быть гораздо более жесткими, чем сегодня, уверен общественник.
«Мы видели сегодня финансовые компании, которые не должны работать. Здесь выявлено отсутствие документов, которых требует закон, в частности, правил кредитования. Также отсутствуют документы, подтверждающие право нахождения данных ларьков на участках, которые они занимают. МФО, расположенная на пресечении улицы Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта, вообще не должна здесь находиться, поскольку официальный сайт организации гласит, что ее филиалы в Челябинске отсутствуют», — прокомментировал Курилин, добавив, что по итогам рейда будут составлены протоколы, их передадут в Центробанк.