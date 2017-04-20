21 апреля в Омске потеплеет до плюс двадцати
Те, кто выйдет в следующий день на субботник, рискуют попасть под дождь.
Те, кто выйдет в следующий день на субботник, рискуют попасть под дождь.
21 апреля в Омской области заметно потеплеет. На ночь синоптики прогнозируют 0…+5°. Днём ожидается +15…+20°. Сравнительно холодно будет лишь в восточных районах — до +10°. Местами прольётся небольшой дождь. В отдельных районах порывы ветра будут достигать 17 м/с.
В субботу, 22 апреля, ночь станет более тёплой, а день — более холодным. Ночью будет +3…+8°. На день обещают +7…+12°. В
Напомним, что в этот день в Омске пройдёт общегородской субботник, в котором примут участие известные омские чиновники и депутаты.
В воскресенье, 23 апреля, ночью будет −4…+1° и без осадков. Днём прогнозируется +15…+20° и небольшой дождь.