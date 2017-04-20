21 апреля в Омске потеплеет до плюс двадцати

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы опубликовало прогноз погоды на ближайшие три дня.

21 апреля в Омской области заметно потеплеет. На ночь синоптики прогнозируют 0…+5°. Днём ожидается +15…+20°. Сравнительно холодно будет лишь в восточных районах — до +10°. Местами прольётся небольшой дождь. В отдельных районах порывы ветра будут достигать 17 м/с.

В субботу, 22 апреля, ночь станет более тёплой, а день — более холодным. Ночью будет +3…+8°. На день обещают +7…+12°. В юго-восточных районах воздух прогреется до +17°. Временами будет идти дождь. В некоторых районах сохранится порывистый ветер до 17 м/с.

Напомним, что в этот день в Омске пройдёт общегородской субботник, в котором примут участие известные омские чиновники и депутаты.