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13:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии резко похолодает

Столбик термометра опустится до +6 градусов.

Сегодня, 20 апреля, погода порадовала жителей республики: за окном +18 градусов — настоящая весна. Пятница же будет холодной: 21 апреля ночью столбик термометра покажет минусовую температуру. Ветер западный, возможны порывы ветра до 20 м/с — МЧС республики призывает быть осторожными.

В северных районах республики температура воздуха днем составит -1 градус, в южных частях Башкирии чуть выше — до +6 градусов днем. В столице республике также ожидается +6, +6 градусов. Так что надевать легкие весенние ветровки пока рано: погода как никогда обманчива.

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