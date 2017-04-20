В Башкирии резко похолодает

Сегодня, 20 апреля, погода порадовала жителей республики: за окном +18 градусов — настоящая весна. Пятница же будет холодной: 21 апреля ночью столбик термометра покажет минусовую температуру. Ветер западный, возможны порывы ветра до 20 м/с — МЧС республики призывает быть осторожными.

В северных районах республики температура воздуха днем составит -1 градус, в южных частях Башкирии чуть выше — до +6 градусов днем. В столице республике также ожидается +6, +6 градусов. Так что надевать легкие весенние ветровки пока рано: погода как никогда обманчива.