Спасатели предупредили о ночных заморозках в Воронежской области

Заморозки начнутся в Воронежской области в ночь на пятницу. 21 апреля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону со ссылкой на Воронежский гидрометцентр. Температура воздуха опустится до -5, а местами — до -9 градусов.

Спасатели напомнили, что в экстренной ситуации нужно обратиться по телефонам экстренных служб — 112 или 101. Телефон доверия — 8 (473) 277 99 00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.