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14:01 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Спасатели предупредили о ночных заморозках в Воронежской области

Температура воздуха опустится до -9 градусов.

Заморозки начнутся в Воронежской области в ночь на пятницу. 21 апреля, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону со ссылкой на Воронежский гидрометцентр. Температура воздуха опустится до -5, а местами — до -9 градусов.

Спасатели напомнили, что в экстренной ситуации нужно обратиться по телефонам экстренных служб — 112 или 101. Телефон доверия — 8 (473) 277 99 00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

В начале рабочей недели через Воронежскую область прошел холодный фронт, который принес дождевые тучи. К среде регион накрыла непогода. Из-за сильного ветра и мокрого снега в семь районов области временно остались без электричества, а в Воронеже упали более 50 деревьев. На выходных в Воронеж придет новый циклон, который принесет холод и снегопады. Потепление ожидается только после 27 апреля.

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