Спасатели предупредили о ночных заморозках в Воронежской области
Температура воздуха опустится до -9 градусов.
Температура воздуха опустится до -9 градусов.
Заморозки начнутся в Воронежской области в ночь на пятницу. 21 апреля, сообщила
Спасатели напомнили, что в экстренной ситуации нужно обратиться по телефонам экстренных служб — 112 или 101. Телефон доверия — 8 (473) 277 99 00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
В начале рабочей недели через Воронежскую область прошел холодный фронт, который принес дождевые тучи. К среде регион накрыла непогода.