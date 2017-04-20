Из программы подготовки к ЧМ-2018 исключены три гостиницы

Как сообщает радио «Вести FM» — информация об этом размещена на портале правовой информация правительства России. Одним из объектов является требующая реконструкции гостиница на улице Алексеевской, вторым — отель на Московском шоссе.

В 2013 году в Приволжской столицы было запланировано строительство 28 гостинец на 7700 мест. Три года спустя список сократился до 8 объектов. Всего же для членов сборных команд, аккредитованных журналистов, членов оргкомитета мундиаля Нижегородская область должна предоставить более 3500 мест.