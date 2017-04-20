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14:11 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Из программы подготовки к ЧМ-2018 исключены три гостиницы

Три гостиницы исключены из программы подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Две из них в Нижнем Новгороде.

Как сообщает радио «Вести FM» — информация об этом размещена на портале правовой информация правительства России. Одним из объектов является требующая реконструкции гостиница на улице Алексеевской, вторым — отель на Московском шоссе.

В 2013 году в Приволжской столицы было запланировано строительство 28 гостинец на 7700 мест. Три года спустя список сократился до 8 объектов. Всего же для членов сборных команд, аккредитованных журналистов, членов оргкомитета мундиаля Нижегородская область должна предоставить более 3500 мест.

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