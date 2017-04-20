Карту Новосибирска перевели для китайцев

В издании отмечены наиболее популярные достопримечательности Новосибирска, успешно прошедшие сертификацию China Friendly — федеральной программы адаптации турсервиса для китайских туристов. Также в справочнике присутствуют схема метро, сведения о русских обычаях и праздниках.

«Новосибирск стал третьим городом России, предлагающим китайским туристам бесплатную карту. Такое внимание к запросам гостей закономерно, ведь Новосибирская область стала одним из лидеров приема китайских туристов в 2016 году», — рассказала VN.ru руководитель China Friendly Анна Сибиркина. В прошлом году в рамках безвизового обмена регион посетили 20 тысяч китайцев — в 10 раз больше, чем пару лет назад.

Как сообщили представители туроператора «Турне», принимающего китайских туристов в городе, первым делом китайцы стремятся увидеть в Краеведческом музее полный скелет самки мамонта. Также гости из Поднебесной часто приезжают в Академгородок, с удовольствием фотографируются на фоне скульптурной композиции «Ленин и революционеры», на набережной и в парке «Городское начало».

По оценкам «Мира без границ», популярность Новосибирска среди китайских туристов будет только расти. Уже сейчас город связан прямыми рейсами с пятью крупными городами Китая: Пекином, Шанхаем, Харбином, Гонконгом и Урумчи. 60% бюджета поездки туристы из Китая тратят на шопинг.

Китайцы давно известны своим интересом к русской культуре и религии. В 2015 году 26-летний преподавать китайского языка Бо Хань из Новосибирска стал героем YouTube, исполнив на родном языке песню «Постой, паровоз, не стучите, колеса». Его соотечественник Хань Чживей, отбывающий наказание в новосибирской колонии, уверовал в Христа и каждый год окунается в святую воду в купели во время праздника Крещение Господне.