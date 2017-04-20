В центре Челябинска Кремлеву и Федечкину пустили кровь

На челябинской Кировке с утра был развернут мобильный пункт заготовки крови. Всего в этот день пришли сдать кровь около 90 челябинцев, только 50 из них были допущены к процедуре.

Типичный портрет донора — человек в возрасте от 20 до 45 лет (примерно одинаковое количество мужчин и женщин), работающий либо учащийся, ведущий здоровый образ жизни. Около 40% из них — активные доноры, которые приходят на сдачу крови более трех раз в год, и регулярные доноры, которые сдают кровь несколько лет подряд.

«Сдаю кровь уже 14-й раз. Процедура безболезненная, условия созданы комфортные, — рассказывает активный донор Максим. — За каждую сдачу крови на работе дают дополнительный отгул. Это приятный бонус. Буду рад, если моя кровь спасет кому-нибудь жизнь».

В акции традиционно принял участие министр здравоохранения Челябинской области Сергей Кремлев. «Работая хирургом, не раз приходилось видеть, как переливание крови спасает жизнь. Бывало, вливали кровь сразу по четырем венам. Такое трудно забыть, — делится глава ведомства. — Это здорово, что челябинцы активно подключаются к таким акциям!».