В центре Челябинска Кремлеву и Федечкину пустили кровь

На челябинской Кировке с утра был развернут мобильный пункт заготовки крови. Всего в этот день пришли сдать кровь около 90 челябинцев, только 50 из них были допущены к процедуре.
Типичный портрет донора — человек в возрасте от 20 до 45 лет (примерно одинаковое количество мужчин и женщин), работающий либо учащийся, ведущий здоровый образ жизни. Около 40% из них — активные доноры, которые приходят на сдачу крови более трех раз в год, и регулярные доноры, которые сдают кровь несколько лет подряд.
«Сдаю кровь уже 14-й раз. Процедура безболезненная, условия созданы комфортные, — рассказывает активный донор Максим. — За каждую сдачу крови на работе дают дополнительный отгул. Это приятный бонус. Буду рад, если моя кровь спасет кому-нибудь жизнь».
В акции традиционно принял участие министр здравоохранения Челябинской области Сергей Кремлев. «Работая хирургом, не раз приходилось видеть, как переливание крови спасает жизнь. Бывало, вливали кровь сразу по четырем венам. Такое трудно забыть, — делится глава ведомства. — Это здорово, что челябинцы активно подключаются к таким акциям!».
Пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин уже второй год участвует в этой акции. «Если здоровье позволяет сдать кровь и кому-то помочь, то надо это сделать обязательно!», — считает Дмитрий Федечкин.
Кроме спасения жизней, донорство — это еще один способ следить за твоим здоровьем. «Главный принцип нашей работы: максимум пользы для больного и никакого вреда донору. Поэтому мы обращаем особое внимание на здоровье доноров», — рассказала главный врач ЧОСПК, главный трансфузиолог минздрава Челябинской области Галина Рудакова.
Помимо того, что кровь доноров тщательно исследуется на различные инфекции, у постоянного донора регулярно требуют справки от терапевта и инфекциониста о состоянии здоровья, а также ему необходимо ежегодно проходить ряд обследований, например, ЭКГ.
Донором может стать только здоровый человек. Существует целый список противопоказаний. Они могут быть временные (перенесенные за последний месяц ОРВИ, вакцинация, лечение зубов и татуировки, сделанные в течение полугода, поездки за границу) и постоянные (инфекционные заболевания, перенесенные ранее травмы головного мозга и другие).
«Каждый год мы выдаем больницам около 20 тысяч литров крови, и она всегда востребована. Стараемся заготавливать именно те группы и подгруппы крови, которые сейчас нужны пациентам, находящимся в стационарах Челябинской области. На сегодня большая потребность в третьей отрицательной группе крови», — отмечает Галина Рудакова.