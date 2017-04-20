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14:16 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии предприятие обмануло государство на 5 миллионов рублей

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «Возрождение». Их подозревают в неуплате налогов.

Как удалось установить следствию, предприятие предоставило декларацию на добавленную стоимость за 3 квартал 2015 года, включив туда пункты с заведомо ложной информацией. Таким хитрым способом «Возрождение» обогатилось на сумму более 5 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба Следкома, в настоящий момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления подробностей преступления.

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