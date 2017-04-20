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14:16 (мск), источник: АиФ Калининград

Дорожную разметку на улицах Калининграда будут наносить по ночам

В этом году ее «нарисуют» краской, термопластиком и холодным пластиком.

Источник: Аргументы и факты

Дорожную разметку на улицах Калининграда в этом году будут наносить по ночам. Работы планируют завершить в июне, сообщает пресс-служба городской администрации.

В этом году дорожную разметку будут наносить краской, термопластиком и холодным пластиком.

В скором времени работы начнутся на главных улицах — Ленинском проспекте, улице А. Невского, Советском проспекте.

«Работы по нанесению разметки подрядная организация проводит в ночное время — с 22.00 до 6.00. Для качественного нанесения разметки необходима температура воздуха не менее + 10 градусов, температура асфальта не менее + 7 градусов, влажность дорожного покрытия не более 68%», — говорят в мэрии.

Напомним, что в Калининграде в этом году запланирован ремонт пяти городских магистралей: ул. Подполковика Емельянова, ул. Дзержинского (от проспекта Калинина до ул. Энергетиков), проспект Калинина, Московский проспект (от Северного обхода до ул. Литовский вал), ул. А. Невского (от ул. Краснокаменной до ул. Б. Окружная. Здесь разметку обновят только после замены асфальта.

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