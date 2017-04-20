Шквалистый ветер прогнозируется в пятницу в Челябинской области

В пятницу, 21 апреля, в Челябинской области прогнозируется усиление ветра до 23 метров в секунду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации местного ЦГМС, предстоящей ночью в регионе будет плюс 4−9, в горах — до минус одного градуса, местами пройдут небольшие осадки (дождь и мокрый снег), в горах — умеренные, ночью и утром — слабый гололед. Днем в пятницу воздух прогреется до 12, в горных районах — до шести градусов, отдельные порывы ветра будут достигать 18−23 метров в секунду, в течение суток он будет менять направление с юго-восточного на северо-западное.

В Челябинске 21 апреля без существенных осадков, этой ночью — 6−8 градусов выше нуля, завтра днем — плюс 10−12, порывы ветра — до 10−15 м/с.

На реках бассейна Камы до 25 апреля ожидается прохождение ледохода, очистка рек ото льда и окончание первого пика половодья. МЧС информирует, что существует вероятность возникновения переливов талых воды через автомобильные дороги, подтопление пониженных участков местности.

Минэкологии сообщает, что до 10 часов 21 апреля в Карабаше сохранятся неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности — в воздухе будут накапливаться автомобильные выхлопы и промышленные выбросы.