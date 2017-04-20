(Город Казань KZN.RU, 20 апреля). 21 апреля в Казани сохранится снежная погода. Ночью синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега, западный ветер порывами до 15 м/с. Температура воздуха опустится до 1−3 градусов мороза. На дорогах местами гололедица, снежный накат.

Днем синоптики также прогнозируют небольшой снег, мокрый снег. Местами сохранится гололед. Воздух прогреется до 2−4 градусов тепла. Ветер западный, умеренный. На дорогах местами гололедица и снежный накат, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.