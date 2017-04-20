В Крыму обнаружены «резиновые квартиры» для нелегалов

«Участковые установили, что в одном из сел Сакского района 60-летняя женщина предоставила в миграционное подразделение недостоверные сведения и прописала в своем домовладении 7 приезжих граждан одной из стран СНГ. Однако никто из них по указанному адресу никогда не проживал», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в соседнем населенном пункте сакские полицейские выявили факт фиктивной постановки на миграционный учет. Полицейские установили, что семеро граждан одной из стран Средней Азии по адресу, указанному в документах, предоставленных в миграционную службу, не проживали. А хозяин домовладения предоставить им это помещение для пребывания не намеревался.

Также участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Белогорскому району в ходе проверки установили, что супружеская пара в своем домовладении прописала иностранных граждан, но при этом не предоставляла им жилое помещение для проживания.

«30-летняя жительница Белогорского района также осуществила фиктивную регистрацию в своем жилье четырех иностранных граждан. Женщина в официальных документах при обращении в миграционную службу адресом проживания указала принадлежащую ей квартиру. Участковые уполномоченные полиции выяснили, что фактически указанные граждане на данной жилплощади не проживают», — уточнили в МВД.

По фактам фиктивной регистрации и фиктивной постановки на учет возбуждены уголовные дела.