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14:47 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму обнаружены «резиновые квартиры» для нелегалов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости (Крым). «Резиновые квартиры» в Сакском и Белогорском районах Крыма обнаружили полицейские в ходе профилактических мероприятий, направленных на соблюдение гражданами миграционного законодательства Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

«Участковые установили, что в одном из сел Сакского района 60-летняя женщина предоставила в миграционное подразделение недостоверные сведения и прописала в своем домовладении 7 приезжих граждан одной из стран СНГ. Однако никто из них по указанному адресу никогда не проживал», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в соседнем населенном пункте сакские полицейские выявили факт фиктивной постановки на миграционный учет. Полицейские установили, что семеро граждан одной из стран Средней Азии по адресу, указанному в документах, предоставленных в миграционную службу, не проживали. А хозяин домовладения предоставить им это помещение для пребывания не намеревался.

Также участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Белогорскому району в ходе проверки установили, что супружеская пара в своем домовладении прописала иностранных граждан, но при этом не предоставляла им жилое помещение для проживания.

«30-летняя жительница Белогорского района также осуществила фиктивную регистрацию в своем жилье четырех иностранных граждан. Женщина в официальных документах при обращении в миграционную службу адресом проживания указала принадлежащую ей квартиру. Участковые уполномоченные полиции выяснили, что фактически указанные граждане на данной жилплощади не проживают», — уточнили в МВД.

По фактам фиктивной регистрации и фиктивной постановки на учет возбуждены уголовные дела.

В пресс-службе напомнили, что законом предусмотрено освобождение от уголовной ответственности в случае, если подозреваемый способствует раскрытию преступления и в его действиях не содержится иного состава преступления.

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