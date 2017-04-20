В выходные в Волгограде будут идти дожди

На этой неделе жители Волгоградской области почувствовали все «прелести» центрально-европейской непогоды: крепкий порывистый ветер, ледяные дожди и обложные кучево-дождевые облака.

Ненастье закончится к середине следующей недели. Последний холодный день с ночными заморозками синоптики обещают завтра, 21 апреля. Затем температура воздуха начнет постепенно расти.

По данным Волгоградского ЦГМС, по области в пятницу днем ожидаются местами кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, восточный 6−11м/с. Метеорологи предупреждают об опасных явлениях — ночных заморозках в ночь с четверга на пятницу, столбик термометра опустится ночью до -2ºС, местами до -5ºС. Днем потеплеет до +5…+10ºС.

В Волгограде также ожидается ночной морозец: 0…-2ºС. Днем температура возздуха будет держаться в пределах +6…+8ºС.

В субботу, 22 апреля, ночью в большинстве районов области кратковременный дождь; днем на всей территории области кратковременные дожди, местами грозы, ливни. Ветер юго-восточный, южный 6−11м/с, днем местами порывы до 20м/с. Температура воздуха: ночью 0..+5ºС; днем +5…+10ºС, местами до +14ºС.

В Волгограде в этот день кратковременный ночной дождь, перейдет в сильный дождь днем. Ветер юго-восточный, южный 6−11м/с, днем порывы до 17м/с. Температура воздуха: ночью +3…+5ºС; днем +9…+11ºС.

В воскресенье, 23 апреля, ночью на большей части территории области пройдут кратковременные дожди, которые продолжатся и днем. Ветер юго-западный, западный 6−11м/с, местами порывы до 18м/с. Температура воздуха: ночью +1…+6ºС; днем +6…+11ºС, местами до +15ºС.

В Волгограде в воскресенье после ночного дождя днем будет ясно и ветрено. Столбик термометра днем покажет +12…+14ºС.

Несмотря на дожди, в этот период в отдельных районах северной половины области ожидается высокая пожароопасность — 4 класс горимости леса. На большей части территории Волгоградской области и в Волгограде синоптики прогнозируют 1−3 класс горимости леса.