В выходные в Волгограде будут идти дожди
Самый холодный день ждет волгоградцев в пятницу 21 апреля, в субботу и воскресенье прогнозируются ливни.
Самый холодный день ждет волгоградцев в пятницу 21 апреля, в субботу и воскресенье прогнозируются ливни.
На этой неделе жители Волгоградской области почувствовали все «прелести»
Ненастье закончится к середине следующей недели. Последний холодный день с ночными заморозками синоптики обещают завтра, 21 апреля. Затем температура воздуха начнет постепенно расти.
По данным Волгоградского ЦГМС, по области в пятницу днем ожидаются местами кратковременные дожди. Ветер
В Волгограде также ожидается ночной морозец: 0…-2ºС. Днем температура возздуха будет держаться в пределах +6…+8ºС.
В субботу, 22 апреля, ночью в большинстве районов области кратковременный дождь; днем на всей территории области кратковременные дожди, местами грозы, ливни. Ветер
В Волгограде в этот день кратковременный ночной дождь, перейдет в сильный дождь днем. Ветер
В воскресенье, 23 апреля, ночью на большей части территории области пройдут кратковременные дожди, которые продолжатся и днем. Ветер
В Волгограде в воскресенье после ночного дождя днем будет ясно и ветрено. Столбик термометра днем покажет +12…+14ºС.
Несмотря на дожди, в этот период в отдельных районах северной половины области ожидается высокая пожароопасность — 4 класс горимости леса. На большей части территории Волгоградской области и в Волгограде синоптики прогнозируют 1−3 класс горимости леса.