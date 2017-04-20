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15:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"

«Тотальный диктант» на «отлично» написали 45 воронежцев

Церемония награждения состоится 23 апреля.

Источник: РИА "Воронеж"

Отличные оценки за «Тотальный диктант» получили 45 воронежцев, сообщила региональный куратор акции Екатерина Каркоцкая в четверг, 20 апреля. Церемония награждения отличников состоится в 13:00 воскресенья, 23 апреля, в бизнес-отеле «Дегас» (улица Пятницкого, 65а).

В «Тотальном диктанте"-2017 приняли участие 1016 жителей Воронежа и области. Число отличников акции, по сравнению с 2016 годом, увеличилось в 11 раз — в прошлом году пятерки получили всего 4 воронежца. Среди участников акции также оказалось много хорошистов, отметили организаторы. Воронежские кураторы связали большое число получивших высокие оценки с тем, что и участники акции, и филологи сочли текст диктанта-2017 несложным.

Чтобы узнать свою оценку за «Тотальный диктант», необходимо авторизоваться на официальном сайте акции. Филологи, занимавшиеся проверкой диктантов воронежцев, проведут открытые консультации с разбором работ для всех желающих. Расписание консультаций можно уточнить в группе акции в соцсети.

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