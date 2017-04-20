«Тотальный диктант» на «отлично» написали 45 воронежцев
Церемония награждения состоится 23 апреля.
Церемония награждения состоится 23 апреля.
Отличные оценки за «Тотальный диктант» получили 45 воронежцев, сообщила региональный куратор акции Екатерина Каркоцкая в четверг, 20 апреля. Церемония награждения отличников состоится в 13:00 воскресенья, 23 апреля, в
В «Тотальном диктанте"-2017 приняли участие 1016 жителей Воронежа и области. Число отличников акции, по сравнению с 2016 годом, увеличилось в 11 раз — в прошлом году пятерки получили всего 4 воронежца. Среди участников акции также оказалось много хорошистов, отметили организаторы. Воронежские кураторы связали большое число получивших высокие оценки с тем, что и участники акции, и филологи сочли текст диктанта-2017 несложным.
Чтобы узнать свою оценку за «Тотальный диктант», необходимо авторизоваться на официальном сайте акции. Филологи, занимавшиеся проверкой диктантов воронежцев, проведут открытые консультации с разбором работ для всех желающих. Расписание консультаций можно уточнить в группе акции в соцсети.