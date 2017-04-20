Нижегородский Парк «Швейцария» намерен сохранить «Колесо обозрения»
Парк «Швейцария» (Нижний Новгород, находится под управлением ООО «Парк Приокский») намерен сохранить аттракцион «Колесо обозрения».
Парк «Швейцария» (Нижний Новгород, находится под управлением ООО «Парк Приокский») намерен сохранить аттракцион «Колесо обозрения».
Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в
Напомним, что впервые о возможном переносе колеса обозрения из парка «Швейцария» стало известно более полутора лет назад — в сентябре 2015 года. 5 апреля 2016 года суд обязал «Карусель-НН» демонтировать колесо, однако 14 апреля стороны договорились о его сохранении колеса на лето 2016 года. В августе прошлого года стало известно, что руководство «Карусель-НН» рассчитывает сохранить колесо обозрения в «Швейцарии». Директор ООО «Парк Приокский» Елена Хабарова сообщила НИА «Нижний Новгород», что сотрудничество будет продолжено, если стороны смогут договориться об условиях, устраивающих обоих.