Нижегородский Парк «Швейцария» намерен сохранить «Колесо обозрения»

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе горадминистрации со ссылкой на руководство парка 20 апреля 2017 года. По данным руководства организации, парк уже готов к новому сезону. «В 2017 году, как и в прошлом, в парке будет работать четыре аттракционных площадки, в том числе, колесо обозрения. Дополнительных новых аттракционов устанавливать не планируется», — добавили в ООО.

Напомним, что впервые о возможном переносе колеса обозрения из парка «Швейцария» стало известно более полутора лет назад — в сентябре 2015 года. 5 апреля 2016 года суд обязал «Карусель-НН» демонтировать колесо, однако 14 апреля стороны договорились о его сохранении колеса на лето 2016 года. В августе прошлого года стало известно, что руководство «Карусель-НН» рассчитывает сохранить колесо обозрения в «Швейцарии». Директор ООО «Парк Приокский» Елена Хабарова сообщила НИА «Нижний Новгород», что сотрудничество будет продолжено, если стороны смогут договориться об условиях, устраивающих обоих.