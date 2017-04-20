Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
Плохой начальник полезен для подчиненных
Кремль ответил на сообщения о планах РФ интегрировать ЛНР и ДНР
Матерей-одиночек лишили пособий из-за «случайных детей»
Валерия с размахом отметила 49-летие (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
От Фрейндлих до Утяшевой: звезды на премьере фильма «Большой»
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
На рынке появилось много нераспроданного жилья
СМИ: Рианна показала располневшее тело на пляже
Жена о результатах анализов Караченцева на рак
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Украина потеряла 40 миллиардов из-за «патриотизма» – депутат Рады
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
22Цвет нации
8Возвращение христиан в Каракош
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
14:33 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородский Парк «Швейцария» намерен сохранить «Колесо обозрения»

Парк «Швейцария» (Нижний Новгород, находится под управлением ООО «Парк Приокский») намерен сохранить аттракцион «Колесо обозрения».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе горадминистрации со ссылкой на руководство парка 20 апреля 2017 года. По данным руководства организации, парк уже готов к новому сезону. «В 2017 году, как и в прошлом, в парке будет работать четыре аттракционных площадки, в том числе, колесо обозрения. Дополнительных новых аттракционов устанавливать не планируется», — добавили в ООО.

Напомним, что впервые о возможном переносе колеса обозрения из парка «Швейцария» стало известно более полутора лет назад — в сентябре 2015 года. 5 апреля 2016 года суд обязал «Карусель-НН» демонтировать колесо, однако 14 апреля стороны договорились о его сохранении колеса на лето 2016 года. В августе прошлого года стало известно, что руководство «Карусель-НН» рассчитывает сохранить колесо обозрения в «Швейцарии». Директор ООО «Парк Приокский» Елена Хабарова сообщила НИА «Нижний Новгород», что сотрудничество будет продолжено, если стороны смогут договориться об условиях, устраивающих обоих.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Минфине оценили годовой объем «серой» зарплаты в России
Путин подписал указ о призыве военнообязанных запаса на сборы
На причастность к теракту в Петербурге проверят идеолога ИГИЛ
Франсуа Фийон: Россия никогда не оставит Крым
Голодец анонсировала переход на электронные трудовые книжки
Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей России
Российская фигуристка обновила собственный мировой рекорд
Спорт
Ставка Моуринью, возрождающийся «Аякс» и стамбульский стресс Сегодня пройдут ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Как принимать гостей на маленькой кухне: 8 советов
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от поверок счетчиков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь