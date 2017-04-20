На Малой Садовой знаменитый Ждун ждёт добра
В Петербурге напротив Дома Радио на Малой Садовой сегодня, 20 апреля, открылась улица Добра, на которой горожан и гостей Северной столицы ждёт знаменитый Ждун.
В Петербурге напротив Дома Радио на Малой Садовой сегодня, 20 апреля, открылась улица Добра, на которой горожан и гостей Северной столицы ждёт знаменитый Ждун.
Попав на новую улицу, все желающие могут поучаствовать в
Для гостей акции также организованы интерактивные зоны по разным направлениям волонтерства, открыты
Помимо этого, на улице Добра выступят вокальные, танцевальные и театральные коллективы города.
Мероприятие организовано в рамках ежегодной общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра» Домом молодежи
Напомним, Акция «Весенняя неделя добра» проводится в России с 1997 года. В нее входят добровольческие мероприятия различных организаций, учреждений и частных лиц, которые занимаются созданием социально значимых благотворительных событий.