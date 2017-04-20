На Малой Садовой знаменитый Ждун ждёт добра

Попав на новую улицу, все желающие могут поучаствовать в фото-флешмобах с петербургским деревом Добра и макетом знаменитого Ждуна.

Для гостей акции также организованы интерактивные зоны по разным направлениям волонтерства, открыты мастер-классы по жестовому языку и пению, по оказанию первой медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. Также каждый сможет проверить свои силы во всевозможных конкурсах на добровольческую тематику. А представители Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» подготовили квест-опрос на знание основных военных дат и событий.

Помимо этого, на улице Добра выступят вокальные, танцевальные и театральные коллективы города.

Мероприятие организовано в рамках ежегодной общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя добра» Домом молодежи Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Напомним, Акция «Весенняя неделя добра» проводится в России с 1997 года. В нее входят добровольческие мероприятия различных организаций, учреждений и частных лиц, которые занимаются созданием социально значимых благотворительных событий.