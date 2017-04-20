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14:27 (мск), источник: Sputnik.md

«Чернобыльцы» Молдовы получат материальную помощь

Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, живущие в Молдове, получат единовременную материальную помощь.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции получат единовременную материальную помощь от государства, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе Министерства труда, соцзащиты и семьи.

Более 2570 лиц с инвалидностью и семь умерших «чернобыльцев» получат по 1000 леев 26 апреля — в День памяти жертв ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Средства будут выделены из республиканского фонда социальной поддержки населения.

Получатели матпомощи в Кишиневе могут обратиться в филиалы Moldindconbank’a, а в других населенных пунктах могут обратиться в почтовые отделения.

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