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15:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Ученые РАН дали определение российской нации

Российская академия наук подготовила словарь, содержащий основные понятия в области национальной политики, сообщают «Известия».

Источник: Reuters

Так, российской нацией в документе называют «гражданско-политическую общность, консолидированную на основе исторической российской государственности, члены которой обладают равными правами независимо от этнической, расовой и религиозной принадлежности, общими историко-культурными ценностями, чувством принадлежности к единому народу, гражданской ответственностью и солидарностью».

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Также в словаре говорится, что Россия — «национальное государство, имеющее разнообразный этнический и религиозный состав населения и отличающееся большой региональной спецификой».

Термины планируется обсудить 25 апреля на первом заседании Научного совета по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений.

Словарь разработали для подготовки закона о российской нации. О необходимости такого документа в октябре 2016 года заявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, единство народа является ключевым условием для сохранения государственности и независимости России.

Концепцию законопроекта подготовили в Госдуме. В марте сообщалось, что документ будет переименован из-за неготовности общества воспринять идею единой нации.

Комментарии
8
Ярослав Цимбалюк
все те определения чем не обладает правящая "элита" и депутаты гд
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Константин Комаров
Только в России слово "русский" - не политкорректно, поэтому придумали какое-то размытое мутное определение.
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Сергей Саморуков
С такими критериями Ротенберг будет первым в списке . Я хочу быть просто русским . И это у меня Путин не отнимет .
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