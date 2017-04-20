Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Чудес не бывает: как я лечила варикозное расширение вен
Зюганов заявил о появлении в России нового «фюрера»
Актриса Екатерина Волкова: «Моей дочери испортили зрение»
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
На рынке появилось много нераспроданного жилья
СМИ: Рианна показала располневшее тело на пляже
Жена о результатах анализов Караченцева на рак
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Украина потеряла 40 миллиардов из-за «патриотизма» – депутат Рады
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
8Юбилей Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
15Роботы в Пальмире
14:44 (мск), источник: Nakanune.ru

В екатеринбургском «Кольцово» приземлился огромный двухпалубный самолет: летом он будет выполнять рейсы в Анталью, Сочи и Ларнаку

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово"(входит в холдинг «Аэропорты Регионов») «приземлился» один из самых больших пассажирских самолетов — Boeing 747, прозванный Jumbo-Jet. Предстоящим летом воздушный борт будет летать в Анталью, Сочи и Ларнаку. Самолет принадлежит авиакомпании «Россия».

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе «Кольцово».

Boeing 747 — настоящий самолет-гигант, способный в одноклассной компоновке перевозить свыше 600 пассажиров. Длина лайнера — 70,6 м, высота — 19,4 м, размах крыла — 59,6 м, максимальная взлетная масса — 378 т. Его особенность — наличие двух пассажирских палуб. На верхней, напоминающей небольшой горб, как правило, размещается салон бизнес-класса. Благодаря верхней палубе самолет и получил свое прозвище Jumbo.

Как уточнили в аэропорту, на Boeing 747 уже выполнялись пассажирские рейсы из «Кольцово», но это было в 2012 году. Тогда авиакомпания «Трансаэро» летала на Jumbo из Екатеринбурга в Бангкок. В последние годы «Кольцово» обслуживал только грузовые Boeing 747.

«Использование широкофюзеляжного флота становится трендом весенне-летнего сезона этого года. Авиакомпании не увеличивают количество рейсов, а наращивают провозные емкости, выполняя рейсы на самолетах большей вместимости. Так, из “Кольцово” помимо Boeing 747 “России” будут летать Boeing 767 авиакомпании Azur Air (в Бангкок, Нячанг и Пхукет), и Boeing 777 авиакомпании “ВИМ-Авиа” (в Даламан и Симферополь)», — отметили в «Кольцово».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Бурков заявил об участии в выборах свердловского губернатора - в коалиции или без
В Минфине оценили годовой объем «серой» зарплаты в России
Путин подписал указ о призыве военнообязанных запаса на сборы
На причастность к теракту в Петербурге проверят идеолога ИГИЛ
Франсуа Фийон: Россия никогда не оставит Крым
Голодец анонсировала переход на электронные трудовые книжки
Ученые РАН дали определение российской нации
Российская фигуристка обновила собственный мировой рекорд
Спорт
Ставка Моуринью, возрождающийся «Аякс» и стамбульский стресс Сегодня пройдут ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Как принимать гостей на маленькой кухне: 8 советов
Жертв черных риелторов нашли во всех московских округах
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от поверок счетчиков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь