В екатеринбургском «Кольцово» приземлился огромный двухпалубный самолет: летом он будет выполнять рейсы в Анталью, Сочи и Ларнаку

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе «Кольцово».



Boeing 747 — настоящий самолет-гигант, способный в одноклассной компоновке перевозить свыше 600 пассажиров. Длина лайнера — 70,6 м, высота — 19,4 м, размах крыла — 59,6 м, максимальная взлетная масса — 378 т. Его особенность — наличие двух пассажирских палуб. На верхней, напоминающей небольшой горб, как правило, размещается салон бизнес-класса. Благодаря верхней палубе самолет и получил свое прозвище Jumbo.

Как уточнили в аэропорту, на Boeing 747 уже выполнялись пассажирские рейсы из «Кольцово», но это было в 2012 году. Тогда авиакомпания «Трансаэро» летала на Jumbo из Екатеринбурга в Бангкок. В последние годы «Кольцово» обслуживал только грузовые Boeing 747.



«Использование широкофюзеляжного флота становится трендом весенне-летнего сезона этого года. Авиакомпании не увеличивают количество рейсов, а наращивают провозные емкости, выполняя рейсы на самолетах большей вместимости. Так, из “Кольцово” помимо Boeing 747 “России” будут летать Boeing 767 авиакомпании Azur Air (в Бангкок, Нячанг и Пхукет), и Boeing 777 авиакомпании “ВИМ-Авиа” (в Даламан и Симферополь)», — отметили в «Кольцово».