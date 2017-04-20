Башкирия присоединилась к масштабному международному проекту «Автотрезвость»

Главной целью «Автотрезвости» является сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с употреблением алкоголя. В рамках проекта все мероприятия будут направлены на поддержку действий УГИБДД и согласованы с руководителем ведомства.

По словам руководителя международного проекта в России Маргариты Плотниковой, реализация первых этапов в столице начнется в начале мая текущего года.

«Разработанный при участии Международного исследовательского центра алкогольной политики (ICAP) и Московского государственного автодорожного технического университета (МАДИ), проект поддерживает действия правоохранительных органов с помощью привлечения внимания широкой общественности и в первую очередь начинающих водителей к проблеме вождения в нетрезвом состоянии, — отметила Маргарита Плотникова. — Для этого будут организованы дополнительное обучение в автошколах и информационные кампании. В проекте примут участие 15 крупнейших автошкол Уфы и пять автошкол из районов республики».

Целевая аудитория — курсанты автошкол, молодые автолюбители со стажем до трех лет, студенты и преподаватели учебных заведений.

Среди ресурсов проекта — обучающий модуль для автошкол, включающий пособие для преподавателя, презентацию и видеоролики, раздаточные материалы. Всё это легко трансформируется в пособия для лекций в вузах и на уроках ОБЖ в школах. Также применяются технические средства, имитирующие состояние алкогольного опьянения — очки «фатальное зрение», и специальное приложение для смартфонов «Автотрезвость».

По информации республиканской Госавтоинспекции, статистика по нетрезвым водителям снижается. 12 лет назад за год сотрудники ГИБДД задерживали 70 тысяч пьяных автолюбителей, сейчас — 33 тысячи. Сегодня в регионе идет активная информационно-профилактическая работа среди населения по предотвращению ДТП из-за нетрезвых водителей. Инспекторы проводят мероприятия, начиная с детских садов. Есть понимание, что на одних только штрафах и задержаниях далеко не уедешь. Необходимо менять правосознание граждан. Соблюдать ПДД должен каждый прежде всего для себя, а не для сотрудников ГИБДД.

Маргарита Плотникова добавила, что проект инициирован и поддерживается Госавтоинспецией, а это уже 50-процентный, если не больше, залог успеха этого проекта в республике.

Социальный проект «Автотрезвость» реализуется в России с 2013 года и в настоящий момент охватывает семь регионов. Для привлечения внимания, прежде всего, молодежи, у проекта есть свой хэштег #питьнельзярулить, а также слоганы — «Трезвые рулят!», «Автотрезвость как линия жизни. Будь трезв за рулем!», «Автотрезвость снижает риск аварий», «Я за автотрезвость!».