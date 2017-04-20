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14:42 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимские биологи совершили открытие мирового значения

УФА, 20 апр 2017. /ИА «Башинформ», Евгения Сюткина/. Ученые Уфимского Института биологии РАН совершили открытие мирового значения. Их достижение вошло в 18 главных результатов Российской академии наук за 2016 год, о которых доложили президенту России Владимиру Путину. Это очень престижно как для Уфимского Института биологии, так и для Башкирии в целом.

Уфимские биологи обнаружили бактерию, способную утилизировать нефть при низких положительных температурах, что очень актуально для российского климата. Это совершенно новый вид микроорганизмов, ранее никем не описанный.

На основе культуры этой бактерии специалистами Уфимского Института биологии РАН под руководством заведующего лабораторией биотехнологий доктора биологических наук, профессора Олега Логинова был разработан и запатентован биопрепарат для разложения нефти на углекислый газ и воду. Биопрепарат-нефтедеструктор называется «Ленойл"® — NORD, он предназначен для биологической обработки загрязненных нефтью почв, грунтов, водных поверхностей и ускорения разложения нефти, восстановления продуктивности рекультивируемых почв и очистки водных объектов в условиях умеренного климата.

Подробности читайте в «Общественной электронной газете».

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