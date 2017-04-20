На проезде Дорожников в Волгограде началось восстановление дороги
Движение авто на время ремонта будет временно ограничено.
Движение авто на время ремонта будет временно ограничено.
Восстановление дорожного полотна стартовало на проезде Дорожников в Дзержинском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
«В связи с началом работ на проезде автомобилистов просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам. Ожидается, что движение транспорта будет временно ограничено по проезду с обеспечением реверсивного движения», — добавили в городской администрации.