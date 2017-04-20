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14:51 (мск), источник: АиФ Волгоград

На проезде Дорожников в Волгограде началось восстановление дороги

Движение авто на время ремонта будет временно ограничено.

Восстановление дорожного полотна стартовало на проезде Дорожников в Дзержинском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе мэрии, рабочим предстоит на всем протяжении проезда в границах от улицы Краснополянской до улицы Землячки отфрезеровать более 2 000 квадратных метров изношенного покрытия, устранить существующие провалы, выполнить устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси в объеме 2,5 тысяч тонн и уложить верхний слой покрытия площадью почти 27 000 квадратных метров. Проектом предусмотрено нанесение разметки и укрепление обочин щебнем.

«В связи с началом работ на проезде автомобилистов просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам. Ожидается, что движение транспорта будет временно ограничено по проезду с обеспечением реверсивного движения», — добавили в городской администрации.

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