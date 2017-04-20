В Воронежской области выбрали название памятника трактору Т-74

Жители Воронежской области выбрали название для памятника трактору Т-74, который появится на въезде в поселок Кантемировка в мае 2017 года. За название «Посвящается сельским труженикам Кантемировского района» проголосовали 90% жителей, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в районной администрации в четверг, 20 апреля.

Опрос проводили в соцсети «Одноклассники». Кроме выбранного, было еще пять вариантов: «Трактор-труженик», «Наш кормилец», «Сельский трудяга», «Кузнец кадров» и «Памятник труду».

Трактор уже покрасили, сделали основу для постамента. На монументе разместят две таблички: одну — с краткими характеристиками сельхозмашины, вторую — с названием памятника.

Справка РИА «Воронеж»

Т-74 — советский гусеничный трактор тягового класса 3 т. Предназначен для уборки урожая, сплошной обработки грунта, перевозки массивных грузов по плохим дорогам. Т-74 создали путем модернизации тракторов ДТ-54 и Т-75. Выпускался с апреля 1962 года по ноябрь 1983 года Харьковским и Алтайским тракторными заводами. Количество выпущенных тракторов — 880,8 тыс. штук.