В Уфе День Победы завершится праздничным салютом
В столице города, 9 мая, пройдет праздник, посвященный Дню победы. Празднование 72 годовщины победы в десять часов вечера завершится грандиозным салютом.
В столице города, 9 мая, пройдет праздник, посвященный Дню победы. Празднование 72 годовщины победы в десять часов вечера завершится грандиозным салютом.
«Всех жителей и гостей Уфы приглашаем на площадь имени Ленина», — об этом сообщает Администрация города Уфы.
Для жителей города будет предоставлена программа
— в 11 утра празднование Дня победы в Уфе начнется с возложения цветов к Вечному огню и Мемориалу труженикам тыла в парке Победы.
— в 12 часов по проспекту от здания Госцирка до Горсовета пройдут участники общероссийской
В связи с проведение праздничного мероприятия с 10.00 до 14.00 будет закрыта проезжая часть проспекта Октября.
Более подробная программа праздника будет опубликована позже, Администрацией города Уфы.
Подготовила Айсылу Газина.