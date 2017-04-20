В Уфе День Победы завершится праздничным салютом

«Всех жителей и гостей Уфы приглашаем на площадь имени Ленина», — об этом сообщает Администрация города Уфы.

Для жителей города будет предоставлена программа культурно-развлекательного мероприятия:

— в 11 утра празднование Дня победы в Уфе начнется с возложения цветов к Вечному огню и Мемориалу труженикам тыла в парке Победы.

— в 12 часов по проспекту от здания Госцирка до Горсовета пройдут участники общероссийской гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк».

В связи с проведение праздничного мероприятия с 10.00 до 14.00 будет закрыта проезжая часть проспекта Октября.

Более подробная программа праздника будет опубликована позже, Администрацией города Уфы.

Подготовила Айсылу Газина.