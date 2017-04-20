Жители Башкирии проверят свои знания о Великой Отечественной войне 22 апреля

Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» проводится Молодежным парламентом при Государственной Думе уже во второй раз. Организатор акции в Башкортостане — Молодежная общественная палата при Госсобрании республики.

Задания к тесту составят ведущие ученые МГУ имени М. В. Ломоносова. За 30 минут участникам предложат ответить на 30 вопросов, которые охватят не только военные события, но и подвиги героев, жизнь тыла, освобождение Европы от фашизма, сообщили организаторы.

«Мы пригласили к участию депутатов Госсобрания, членов регионального отделения Всероссийского движения “Юнармия” и общественников. В прошлом году Башкортостан занял второе место по активности и участию в тестировании. Приглашаем всех желающих присоединиться к акции», — прокомментировал председатель МОП при Госсобрании РБ Тагир Гизатуллин.

В Уфе главной площадкой станет Национальный музей РБ, также тестирование пройдет в вузах региона. Тест можно будет пройти онлайн на сайте проекта «Каждый день горжусь Россией». Акция начнется в 11 часов по местному времени. Итоги тестирования будут подведены в мае.