В Самарской области сохранится холодная дождливая погода

В пятницу, 21 апреля, ночью местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -1 … -6 °C. Днем облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура воздуха составит +2 … +7 °C. Ветер западный 7−12 м/с.

В субботу, 22 апреля, ночью осадков не ожидается, столбик термометра опустится от -0 до -5 °C. Днем облачно с прояснениями, пройдут небольшие, местами умеренные осадки. Воздух прогреется от +4 до +9 °C. Ветер юго-восточный 8−13 м/с.