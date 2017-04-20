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15:39 (мск), источник: Volga News

В Самарской области сохранится холодная дождливая погода

В ближайшие дни в регионе продолжится похолодание, сообщают в Приволжском УГМС.

В пятницу, 21 апреля, ночью местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -1 … -6 °C. Днем облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура воздуха составит +2 … +7 °C. Ветер западный 7−12 м/с.

В субботу, 22 апреля, ночью осадков не ожидается, столбик термометра опустится от -0 до -5 °C. Днем облачно с прояснениями, пройдут небольшие, местами умеренные осадки. Воздух прогреется от +4 до +9 °C. Ветер юго-восточный 8−13 м/с.

В воскресенье, 23 апреля, местами также пройдут небольшие осадки. Ночью похолодает от -2 до +3 °C, днем потеплеет от +8 до +13 °C. Ветер юго-западный 8−13 м/с.

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