На Южном Урале появятся 2 новых национальных парка
Депутаты Заксобрания поддержали предложение регионального Росприроднадзора о включении в проектируемый нацпарк «Зигальга» хребтов Бакты и Сухих гор.
Депутаты Заксобрания поддержали предложение регионального Росприроднадзора о включении в проектируемый нацпарк «Зигальга» хребтов Бакты и Сухих гор.
На Южном Урале появится сразу два новых национальных парка — инициативу регионального Росприроднадзора обсудили и поддержали депутаты комитета по экологии и природопользованию областного Заксобрания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Речь идет, в частности, о проектируемом нацпарке «Зигальга» (Катав-Ивановский район), в который войдут хребты Бакты и Сухих гор. Его площадь превысит 80 тыс. га.
«Создание национального парка, в первую очередь, нацелено на сохранение уникальных природных объектов и охрану природы в целом. Дополнительным плюсом для
Добавим, что комитет обсудил еще одно предложение регионального Росприроднадзора — о создании национального парка на территории Нязепетровского района. Цель — сохранить природные комплексы и поддержать водный баланс. В ближайшее время Росприроднадзор должен обратиться в Минприроды РФ с предложением о включении создания нацпарка в Концепцию развития особо охраняемых природных территорий федерального значения.
Напомним, сегодня на Южном Урале есть два заповедника, два национальных парка, а также 153 особо охраняемые природные территории.