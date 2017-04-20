На Южном Урале появятся 2 новых национальных парка

На Южном Урале появится сразу два новых национальных парка — инициативу регионального Росприроднадзора обсудили и поддержали депутаты комитета по экологии и природопользованию областного Заксобрания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Речь идет, в частности, о проектируемом нацпарке «Зигальга» (Катав-Ивановский район), в который войдут хребты Бакты и Сухих гор. Его площадь превысит 80 тыс. га.

«Создание национального парка, в первую очередь, нацелено на сохранение уникальных природных объектов и охрану природы в целом. Дополнительным плюсом для Катав-Ивановского района станет туристический поток, который, несомненно, увеличится после создания нацпарка», — комментирует директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев, которому поручено досконально проработать проект будущей территории, в частности, определить ее границы и создать туристические маршруты.

Добавим, что комитет обсудил еще одно предложение регионального Росприроднадзора — о создании национального парка на территории Нязепетровского района. Цель — сохранить природные комплексы и поддержать водный баланс. В ближайшее время Росприроднадзор должен обратиться в Минприроды РФ с предложением о включении создания нацпарка в Концепцию развития особо охраняемых природных территорий федерального значения.

Напомним, сегодня на Южном Урале есть два заповедника, два национальных парка, а также 153 особо охраняемые природные территории.