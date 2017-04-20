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15:29 (мск), источник: Новости Перми

На время майских праздников изменится режим работы МФЦ

В общей сложности многофункциональные центры Пермского края не будут работать пять дней. В остальное время режим работы останется прежним.

В Пермском крае 1 мая и с 6 по 9 мая не будут работать многофункциональные центры. В остальные дни, со 2 по 5 мая и после 10 мая режим МФЦ будет прежним: с 08:00 до 19:00.

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