На время майских праздников изменится режим работы МФЦ
В общей сложности многофункциональные центры Пермского края не будут работать пять дней. В остальное время режим работы останется прежним.
В общей сложности многофункциональные центры Пермского края не будут работать пять дней. В остальное время режим работы останется прежним.
В Пермском крае 1 мая и с 6 по 9 мая не будут работать многофункциональные центры. В остальные дни, со 2 по 5 мая и после 10 мая режим МФЦ будет прежним: с 08:00 до 19:00.